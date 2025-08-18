Фасад архитектурно-строительного колледжа хотят отремонтировать в Барнауле

На работы образовательное учреждение готово потратить 5,2 млн рублей

18 августа 2025, 11:40, ИА Амител

Архитектурно-строительный колледж в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле планируют провести капитальный ремонт цоколя уличных фасадов здания Алтайского архитектурно-строительного колледжа на пр. Ленина, 68, которое является объектом культурного наследия. На работы колледж собирается потратить максимум 5,2 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Лот появилась на портале 15 августа, заявки на него можно подавать до 26 августа. Итоги подведут 28 августа 2025 года. Работу подрядчик должен будет выполнить в полном объеме не позднее 26 сентября 2025 года.

Компания-победитель должна будет провести демонтажные и подготовительные работы, отремонтировать кирпичные стены цоколя, отмостку вдоль участков фасадов, сделать новую облицовку цоколя и базы пилястр на фасадах, отреставрировать базы колонн квадратного сечения по парадной лестнице, убрать асфальтовое покрытие вдоль уличных фасадов, а затем восстановить участки этого покрытия. Также нужно смонтировать сборные декоративные элементы баз пилястр и окрасить основания и базы пилястр фасадными красками белого цвета.

В описании закупки сказано, что указанные виды работ не окажут влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания. Еще в документации говорится, что сейчас общее состояние здания по совокупности дефектов основных несущих конструкций оценивается как удовлетворительное, а техническое – как работоспособное.

Напомним, здание построили в 1949–1954 годах. Главный учебный корпус строительного техникума возвел трест "Стройгаз" по заказу Министерства высшего и среднего специального образования СССР. В 2012 году был проведен капремонт фасадов, а после отремонтировали и учебные кабинеты корпуса. В 2018–2019 годах в колледже проводилась реставрация фасадов и облицовка цоколя, ремонт системы отопления и водоснабжения, кровли, центральной лестницы и прилегающих коридоров, а также восстановление водостоков.