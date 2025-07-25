Власти Барнаула ищут подрядчика для ремонта "Дома купца Морозова" за 13 млн рублей

Ремонт должен завершиться к концу лета 2026 года

25 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Магазин купца Морозова / Фото: guestcard.barnaul.org

Барнаульские власти пытаются найти подрядчика, который отремонтирует "Дом купца Морозова" на ул. Льва Толстого, 38 / пр. Социалистический, 14. За работы мэрия готова заплатить подрядчику 13 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен начать работы с момента подписания контракта. Последний этап работы должен быть завершен не позднее 31 августа 2026 года. Контракт будет действовать до 31 октября 2026 года.

В документации закупки сказано, что сейчас общее состояние здания "детально работоспособное", так что объект нужно привести в порядок. Работы будут разделены на два этапа. Первый включает архитектурные решения, ремонт системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения, вентиляции и кондиционирования и отопления, а также размещение строительных отходов. Все это компания-победитель должна будет выполнить до 10 декабря 2025 года. Второй этап реконструкции продлится с 1 января по 31 августа 2026 года. Он включает архитектурные решения, сети связи и автоматизацию системы вентиляции.

Закупка появилась на портале 24 июля, заявки на нее можно подавать до 1 августа 2025 года. Итоги лота подведут 5 августа 2025 года.

В октябре 2024 года барнаульские власти со второго раза нашли подрядчика на разработку научно-проектной документации на ремонт Дома купца Морозова, за работу ему заплатили 2,2 млн рублей. По документации как раз предполагалось, что работы начнутся в 2025 году, а деньги на ремонт возьмут из городского бюджета Барнаула.

Напомним, что здание построили в 1873 году в виде двухэтажного особняка с круглыми слуховыми окнами на фронтонах. Там размещался один из восьми магазинов купца первой гильдии Андрея Морозова, там торговали одеждой, обувью, тканями, посудой, скобяными изделиями, винами, зерном и сельхозтехникой. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас оно входит в "Торговый комплекс купца Морозова". Сам Морозов известен тем, что основал торговый дом "А.Н. Морозов с сыновьями" с уставным капиталом 100 тысяч рублей и был одним из богатейших людей Барнаула.