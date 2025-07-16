НОВОСТИКультура

Фильм в духе "Джуманджи" снимут о древнем Алтае, куда из будущего прилетает боец ММА

Главную роль сыграет Никита Кологривый

16 июля 2025, 12:50, ИА Амител

Боец ММА сражается с мамонтом / Фото: создано в нейросети Kandinsky
Приключенческую комедию "Неандерталец" планируют снять об успешном бойце ММА, который не способен контролировать свой гнев и из-за этого теряет и семью, и репутацию. В целях исправления ситуации он летит на Алтай, но вместо этого попадает за десять тысяч лет до нашей эры. Проект картины рассмотрели на питчинге "Фонда кино", пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

По сюжету, местные алтайские племена принимают главного героя по имени Федор за воина из будущего, который поможет им победить агрессивное вражеское племя. Однако оказывается, что боец самый слабый член племени и не способен никому помочь.

Режиссером проекта по сценарию Андрея Золотарева и Олега Маловичко выступит Юрий Хмельницкий ("Лед 3", "Алиса в стране чудес"). Главную роль бойца ММА исполнит Никита Кологривый. В числе других актеров, которые воплотят на экране образы доисторических людей, – Артем Быстров и Даша Верещагина.

Представлял проект продюсер Федор Бондарчук. Он отметил, что картина сложная для реализации. Для персонажей из древнего Алтая разработают специальный язык. В числе референсов авторы называют "Джуманджи: Новый уровень" и "Холоп".

Снимать ленту, однако, будут не на Алтае, из-за того что дорого привозить далеко от Москвы съемочную группу. Поэтому основные съемки пройдут в столице, а также в Дагестане.

Комментарии 6

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

14:30:31 16-07-2025

Комментировать только портить...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

14:40:56 16-07-2025

Но если даже Фёдору Бондарчуку "дорого на Алтае" - что уж об остальных говорить?
Оказывается, Москва и Дагестан - это очень бюджетно. А Алтай - космос.
Что касается сюжета - он прекрасен и свеж как сами знаете что мамонта.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:28 17-07-2025

1 (14:40:56 16-07-2025) Но если даже Фёдору Бондарчуку "дорого на Алтае" - что уж об... дорого доставить оборудование и декорации было написано. естественно что москва им ближе и дагестан то же. Объем декорация для такого фильма будет немалым.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ииииииигорь

14:45:07 16-07-2025

сразу ясно-муть тошнотворная

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:39:28 16-07-2025

классика:

— Прекрасно!.. Милочка!.. Иди сюда! Привет от комсомола!.. Дышите глубже. Вы взволнованы… Так… Прекрасно. Коля, кончили.
— А трамвай снимать не будете? — спросил Треухов застенчиво.
— Видите ли, — промычал кожаный режиссер, — условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую!
Кинохроника молниеносно исчезла.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:12 17-07-2025

жалко все таки, что нет смайлика с рвотой или рука/лицо

  0 Нравится
Ответить
