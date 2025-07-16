Фильм в духе "Джуманджи" снимут о древнем Алтае, куда из будущего прилетает боец ММА

Главную роль сыграет Никита Кологривый

16 июля 2025, 12:50, ИА Амител

Боец ММА сражается с мамонтом / Фото: создано в нейросети Kandinsky

Приключенческую комедию "Неандерталец" планируют снять об успешном бойце ММА, который не способен контролировать свой гнев и из-за этого теряет и семью, и репутацию. В целях исправления ситуации он летит на Алтай, но вместо этого попадает за десять тысяч лет до нашей эры. Проект картины рассмотрели на питчинге "Фонда кино", пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

По сюжету, местные алтайские племена принимают главного героя по имени Федор за воина из будущего, который поможет им победить агрессивное вражеское племя. Однако оказывается, что боец самый слабый член племени и не способен никому помочь.

Режиссером проекта по сценарию Андрея Золотарева и Олега Маловичко выступит Юрий Хмельницкий ("Лед 3", "Алиса в стране чудес"). Главную роль бойца ММА исполнит Никита Кологривый. В числе других актеров, которые воплотят на экране образы доисторических людей, – Артем Быстров и Даша Верещагина.

Представлял проект продюсер Федор Бондарчук. Он отметил, что картина сложная для реализации. Для персонажей из древнего Алтая разработают специальный язык. В числе референсов авторы называют "Джуманджи: Новый уровень" и "Холоп".

Снимать ленту, однако, будут не на Алтае, из-за того что дорого привозить далеко от Москвы съемочную группу. Поэтому основные съемки пройдут в столице, а также в Дагестане.