Физраствор под видом лекарства. Алтайские полицейские выявили мошенническую клинику
По версии следователей, злоумышленники предлагали зависимым от алкоголя и наркотиков якобы необходимые процедуры по завышенной в разы стоимости
09 июля 2025, 07:15, ИА Амител
Алтайские полицейские выявили частную клинику, которая промышляла мошенничеством в сфере оказания медицинских услуг. Как сообщает "МВД-Медиа", задержания прошли сразу в четырех регионах.
По предварительной информации, 53-летний житель Иркутска зарегистрировал в Новосибирске компанию для оказания платных медицинских услуг людям с алкогольной или наркотической зависимостью. Директор получил лицензию на работу в Новосибирске, однако решил расшириться без разрешительных документов. Он подыскал фельдшеров и администраторов из Алтайского края, Иркутской и Новосибирской областей, а также Республики Бурятия, которые трудились в своих регионах.
Задачей управляющих было навязывание больным дорогостоящих услуг. Злоумышленники пользовались стрессовым состоянием жертв и вводили их в заблуждение, убеждая в необходимости процедур, стоимость которых многократно завышалась.
"Медперсонал непосредственно выезжал на дом к клиентам для проведения лечебных мероприятий. При этом под видом кодирования от зависимости дорогими импортными средствами они зачастую вводили пациентам физраствор, а также, предположительно, сильнодействующие и психотропные препараты", – отмечается в сообщении.
Стоимость одной процедуры составляла от 30 до 100 тысяч рублей. По версии полицейских, с апреля по декабрь 2024 года жертвами стали десять человек, которые заплатили в общей сложности 360 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Владельцу медцентра и одному из самых активных администраторов, жителю Алтайского края, избрали меру пресечения в виде ареста. Остальных соучастников отпустили под подписку о невыезде.
07:29:22 09-07-2025
Так оно кодирование так и делается. Физраствором. Остальное - это запугивание и пафосность ритуала.
10:44:01 09-07-2025
Гость (07:29:22 09-07-2025) Так оно кодирование так и делается. Физраствором. Остальное ... Проблема намного шире и глубже, чем многие себе представляют.
07:33:01 09-07-2025
Ни один врач не возьмёт на себя ответственность вводить пациенту какие-то реальные препараты без серьезной документальной сопроводиловки.
10:10:40 09-07-2025
Гость (07:33:01 09-07-2025) Ни один врач не возьмёт на себя ответственность вводить паци... таким поцыентам надо вводить р-р подорожника. ведро за прием. одновременно струйно и ректально.
10:26:11 09-07-2025
Musik (10:10:40 09-07-2025) таким поцыентам надо вводить р-р подорожника. ведро за прием... С чем связаны ваши влажные фантазии?
13:14:58 09-07-2025
Гость (10:26:11 09-07-2025) С чем связаны ваши влажные фантазии?... алкашей понавидел.
14:51:13 09-07-2025
Musik (13:14:58 09-07-2025) алкашей понавидел.... У вас с гендерным самоопределением напутано?
10:37:25 09-07-2025
Судя по ресурсу ХедХантер, они продолжают набирать в свою федеральную сеть новых медработников вместо задержанных. "Голова" этой темы не в Сибири. Вообще таких контор много сейчас по стране ибо это хороший бизнес в плане денег. Страна пьющая. Задержаны были похоже простые фельдшеры, которые считаются расходным материалом. Однако, что можно считать точкой отчета в ценах и кто ее установил, совершенно не понятно. Кто и как зафиксировал тот самый физраствор тоже недоказуемо. Любой страждущий алкоголик имел возможность отказаться и все так далее. Да и потерпевших искать будет крайне сложно. Не каждый мнит себя алкоголиком и так далее. Пусть читатели сайта запасаются колой и попкорном. Дико интересно, как полицейские будут все это доказывать с точки зрения закона. Хотя, если кого-то там арестовали, то вынуждены будут идти "до конца". Но фантазиями реальных доказательств не подменить. Хотя попыток в последнее время со стороны полиции много. Судя по всему это тоже не первая попытка. Пока проблема наркологии не будет взята государством под контроль путем воссоздания ЛТП и организации реальной помощи, ничего не изменится. Но на это как всегда нет денег. А "свято место пусто не бывает". В общем ждем дальнейших публикаций.