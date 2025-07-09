Физраствор под видом лекарства. Алтайские полицейские выявили мошенническую клинику

По версии следователей, злоумышленники предлагали зависимым от алкоголя и наркотиков якобы необходимые процедуры по завышенной в разы стоимости

09 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Алтайские полицейские выявили частную клинику, которая промышляла мошенничеством в сфере оказания медицинских услуг. Как сообщает "МВД-Медиа", задержания прошли сразу в четырех регионах.

По предварительной информации, 53-летний житель Иркутска зарегистрировал в Новосибирске компанию для оказания платных медицинских услуг людям с алкогольной или наркотической зависимостью. Директор получил лицензию на работу в Новосибирске, однако решил расшириться без разрешительных документов. Он подыскал фельдшеров и администраторов из Алтайского края, Иркутской и Новосибирской областей, а также Республики Бурятия, которые трудились в своих регионах.

Задачей управляющих было навязывание больным дорогостоящих услуг. Злоумышленники пользовались стрессовым состоянием жертв и вводили их в заблуждение, убеждая в необходимости процедур, стоимость которых многократно завышалась.

"Медперсонал непосредственно выезжал на дом к клиентам для проведения лечебных мероприятий. При этом под видом кодирования от зависимости дорогими импортными средствами они зачастую вводили пациентам физраствор, а также, предположительно, сильнодействующие и психотропные препараты", – отмечается в сообщении.

Стоимость одной процедуры составляла от 30 до 100 тысяч рублей. По версии полицейских, с апреля по декабрь 2024 года жертвами стали десять человек, которые заплатили в общей сложности 360 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Владельцу медцентра и одному из самых активных администраторов, жителю Алтайского края, избрали меру пресечения в виде ареста. Остальных соучастников отпустили под подписку о невыезде.