"Флаг государства" Дениса Майданова. Текст песни, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
07 сентября 2025, 13:30, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
Денис Майданов – "Флаг моего государства"
Моя страна, моя судьба,
Моя мечта, моя война,
Моя любовь, моя весна
И я – стена.
Отчизны сын, страны солдат
Так было сто веков назад.
За друга друг, за брата брат
Мир этим свят!
И каждый свой зажигает очаг,
И каждый свой поднимает флаг,
И наших душ и сердец костры
Как во тьме маяк…
Я снова делаю шаг,
Я поднимаю свой флаг
Сквозь злые ветры тревог и неверия царства.
В этом бою я в строю,
Я верю в правду свою
И поднимаю свой флаг моего государства.
Я поднимаю свой флаг моего государства.
Здесь сто дорог – моя земля.
Моя Москва – звезда Кремля.
Здесь кровь отцов хранят поля
И кровь моя…
И это то, что я отдам
Во славу жизни сыновьям.
Победы, веры добрый знак
Российский стяг.
И я снова делаю шаг,
Я поднимаю свой флаг
Сквозь злые ветры тревог и неверие царства.
В этом бою я в строю,
Я верю в правду свою
И поднимаю свой флаг моего государства.
Я поднимаю свой флаг моего государства.
И каждый свой зажигает очаг,
И каждый свой поднимает флаг.
И наших душ и сердец костры
Как во тьме маяк…
Мы снова делаем шаг,
Мы поднимаем наш флаг
Сквозь злые ветры тревог и неверие царства.
В этом бою мы в строю,
Мы верим в правду свою
И поднимаем наш флаг своего государства.
Мы поднимаем наш флаг своего государства!
Текст песни взят с сайта genius.com
17:20:27 07-09-2025
Ещё Кобздона и Зыкину. Они же патриоты миллиардеры. Противно читать.
19:00:21 07-09-2025
А где поэзия?
00:18:55 08-09-2025
Бэк ин юэсэса 😁 давайте тогда и социальную политику ворачивайте из СССР, а то в одни ворота игра!