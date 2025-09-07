"Флаг государства" Дениса Майданова. Текст песни, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

Микрофон / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

Денис Майданов – "Флаг моего государства"

Моя страна, моя судьба,

Моя мечта, моя война,

Моя любовь, моя весна

И я – стена.

Отчизны сын, страны солдат

Так было сто веков назад.

За друга друг, за брата брат

Мир этим свят!

И каждый свой зажигает очаг,

И каждый свой поднимает флаг,

И наших душ и сердец костры

Как во тьме маяк…



Я снова делаю шаг,

Я поднимаю свой флаг

Сквозь злые ветры тревог и неверия царства.

В этом бою я в строю,

Я верю в правду свою

И поднимаю свой флаг моего государства.

Я поднимаю свой флаг моего государства.



Здесь сто дорог – моя земля.

Моя Москва – звезда Кремля.

Здесь кровь отцов хранят поля

И кровь моя…

И это то, что я отдам

Во славу жизни сыновьям.

Победы, веры добрый знак

Российский стяг.



И я снова делаю шаг,

Я поднимаю свой флаг

Сквозь злые ветры тревог и неверие царства.

В этом бою я в строю,

Я верю в правду свою

И поднимаю свой флаг моего государства.

Я поднимаю свой флаг моего государства.

И каждый свой зажигает очаг,

И каждый свой поднимает флаг.

И наших душ и сердец костры

Как во тьме маяк…



Мы снова делаем шаг,

Мы поднимаем наш флаг

Сквозь злые ветры тревог и неверие царства.

В этом бою мы в строю,

Мы верим в правду свою

И поднимаем наш флаг своего государства.

Мы поднимаем наш флаг своего государства!

