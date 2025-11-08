НОВОСТИОбщество

Фонд защиты прав дольщиков появится в Алтайском крае

Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко

08 ноября 2025, 08:55, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае будет создана структура, призванная отстаивать интересы граждан, инвестировавших в долевое строительство. Распоряжение о ее создании подписано губернатором и опубликовано на сайте краевого правительства.

Главной задачей фонда защиты прав дольщиков станет разрешение проблем с обязательствами компаний-застройщиков, признанных несостоятельными при возведении домов. С этой целью фонду будут переданы активы и долговые обязательства этих компаний, связанные с завершением строительных проектов.

Функцию учредителя возьмет на себя Министерство строительства Алтайского края, на которое также возложена ответственность за разработку учредительных документов и официальную регистрацию фонда. Финансовая поддержка деятельности организации будет обеспечена за счет субсидий из регионального бюджета.

Руководство фондом будет осуществлять совет, состоящий из пяти человек. Персональный состав управляющего органа будет установлен отдельным распоряжением правительства края в дальнейшем.

Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:07:24 08-11-2025

Это что, заблаговременная подготовка к "хорошим" временам? Неужели всё так плохо? А послушаешь риелторов и чиновников рынок недвижимости восстанавливается и даже лёгкий ажиотаж наблюдается...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:34:41 08-11-2025

Фонд кто оплачивать будет - пострадавшие? Видимо суды загружены или прав не достаточно..

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:22 08-11-2025

Опять бессмысленная затея. Очередная кормушка для своих.

  -6 Нравится
Ответить
