Фонд защиты прав дольщиков появится в Алтайском крае

Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае будет создана структура, призванная отстаивать интересы граждан, инвестировавших в долевое строительство. Распоряжение о ее создании подписано губернатором и опубликовано на сайте краевого правительства.

Главной задачей фонда защиты прав дольщиков станет разрешение проблем с обязательствами компаний-застройщиков, признанных несостоятельными при возведении домов. С этой целью фонду будут переданы активы и долговые обязательства этих компаний, связанные с завершением строительных проектов.

Функцию учредителя возьмет на себя Министерство строительства Алтайского края, на которое также возложена ответственность за разработку учредительных документов и официальную регистрацию фонда. Финансовая поддержка деятельности организации будет обеспечена за счет субсидий из регионального бюджета.

Руководство фондом будет осуществлять совет, состоящий из пяти человек. Персональный состав управляющего органа будет установлен отдельным распоряжением правительства края в дальнейшем.