Опережающие меры. Почему застройщикам разрешили сдвигать сроки сдачи домов

Периоды, на которые компании смогут затягивать строительство, пока не установлены

24 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российским застройщикам разрешили переносить сроки ввода жилья в качестве антикризисной меры. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе пленарной сессии "Технологическое лидерство в строительной отрасли". Он отметил, что сейчас проблемы со сдачей домов есть у 20% девелоперов. Алтайские эксперты отмечают: крупные региональные компании справляются с обязательствами и пока возводят ЖК в срок, который, кстати, заметно вырос за последние годы. К чему может привести новая антикризисная мера – в материале amic.ru.

"Переживем ситуацию"

Пока законодательных рамок инициатива Хуснуллина не обрела: неизвестно, на какой срок и сколько раз компании могут оттягивать сдачу домов. Вероятно, это пропишут позднее. Вице-премьер заявил так:

«Мы как антикризисную меру разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы точно гарантированно построить дома. Сказать, что у нас какие-то сейчас огромные риски, не скажу. Отдельные случаи есть, но мы считаем, что в целом эту ситуацию переживем».

При этом в июне правительство продлило мораторий на взыскание неустоек с застройщиков до 31 декабря 2025 года. Согласно этому предложению, компании могут не платить штрафы и компенсации дольщикам за перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию и другие неустойки.

Обеспокоенность правительства за судьбу стройкомплекса не случайна: по данным на 1 июня, в России 12,25 млн квадратных метров жилья строят с переносом срока ввода в эксплуатацию. А это – потенциально обманутые дольщики и компании-банкроты. Проблемы девелоперов эксперты связывают в первую очередь с низкими продажами жилья. Так, за семь месяцев 2025 года реализация квартир на первичном рынке страны снизилась на 23% по сравнению с прошлым годом.

Пока не замечены

Алтайские эксперты уверены: допустимый перенос сроков строительства – антикризисная мера, которая позволит избежать проблем с обманутыми дольщиками, долгостроев и банкротств застройщиков. При этом крупные компании региона справляются с обязательствами и не нарушают заявленных сроков.

«Когда были низкие продажи, у застройщиков было два варианта: либо возводить дома под большой процент (проектное финансирование достигало 30% и выше. – Прим. ред.), который не давал прибыли и уводил в минус. Либо остановить стройку на какое-то время или работать очень медленно. Чтобы спасти эти компании, и ввели такие меры», – прокомментировал для amic.ru исполнительный директор группы компаний "Алгоритм" Андрей Суртаев.

Некоторые застройщики пошли по другому пути: первые месяцы после начала строительства они делали скидки, устраивали акции. Так компании наполняли эскроу-счета и снижали ставку по проектному финансированию. Это позволяло им оставшийся период работать комфортно и с соблюдением сроков.

Справка

Ставка по проектному финансированию зависит от того, сколько средств накапливается на эскроу-счете. Ключевой показатель – это коэффициент покрытия. Он показывает соотношение денег на эскроу к проектному долгу застройщика. Когда средств на счете мало, ставка будет высокой, на уровне рыночных значений. Чем больше средств на эскроу, тем ниже ставка по кредиту.

Застройщики региона пока справляются с обозначенными сроками, добавляют в региональном Союзе строителей. Председатель объединения Александр Мишустин отмечает: последние годы компании указывают период возведения дома с хорошим запасом. Это дает возможность девелоперам регулировать работы, не опасаясь за репутацию и возможные санкции.

«Когда компании подают декларации, заключают договоры, практически все ставят для себя сроки более удлиненные, чем на самом деле. Например, не два года, а три. И у каждой компании есть такой временной запас. Раньше девелоперы ставили короткие сроки, но потом "научились"», – отмечает эксперт.

Для покупателей квартир нововведение может грозить некоторыми неудобствами. Например, семьям придется платить за съемную квартиру (где они живут, пока ожидают сдачи новостройки) дольше, чем планировалось. А это дополнительные расходы. Депутат АКЗС Ксения Белоусова в своем телеграм-канале советует потенциальным дольщикам выбирать проверенных застройщиков, следить за ходом строительства и учитывать возможные небольшие переносы сроков.

«Мое мнение: нельзя допустить, чтобы перенос сроков стал "новой нормой". В таких условиях необходимы контроль за своевременным вводом жилья, максимальная прозрачность работы застройщиков, приоритет интересов дольщиков – ведь за каждым переносом стоит не статистика, а конкретные семьи, ждущие свой дом», – отметила Белоусова.