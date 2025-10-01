Форум для добровольцев-медиков пройдет в Алтайском крае в октябре

На мероприятии соберутся активисты, специалисты и эксперты из разных регионов России для обмена опытом и укрепления роли волонтеров в здравоохранении

Врачи в больнице / Фото: amic.ru

С 9 по 12 октября 2025 года на Алтае пройдет Окружной волонтерский форум, объединяющий добровольцев-медиков из Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Мероприятие организовано в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и программы "Регион для молодых", направленной на развитие молодежной политики в России. Форум станет платформой для обмена лучшими практиками в области медицинского добровольчества, а также для усиления вклада волонтеров в систему здравоохранения.

Организатор форума, председатель регионального отделения Российского Красного Креста, депутат парламента Алтайского края и председатель общественного совета партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" в крае Анна Ведлер отметила, что мероприятие позволит участникам из разных федеральных округов поделиться успешным опытом в работе с волонтерами-медиками.

Кроме того, форум соберет специалистов в различных областях медицины и молодежной политики. На мероприятии выступят руководители региональных органов власти, главные врачи медицинских учреждений и представители образовательных организаций. В рамках форума состоятся панельные обсуждения и обучающие сессии с участием заместителей председателя правительства Алтайского края и председателей профильных комитетов АКЗС.

Одним из ключевых направлений форума станет тема наставничества. Важной частью программы будет стратегическая сессия с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым, посвященная развитию наставнической работы среди молодежи.

«Мы стремимся воспитать будущих врачей начиная со школьной скамьи, а иногда даже с детского сада. Важно создать четкую траекторию для каждого участника. Поэтому мы пригласили экспертов, которые расскажут о грантовой работе, медиаосвещении деятельности региональных волонтерских организаций, продвижении, взаимодействии с добровольческим сообществом и ресурсными центрами, а также о мерах поддержки участников добровольческой деятельности в регионах», – добавила Анна Ведлер.

Форум станет значимым событием для всей страны и поможет усилить роль волонтеров в сфере медицины, создав условия для их дальнейшего роста и развития.

