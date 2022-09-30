Танк увяз в сугробе. Фотографии Барнаула, где снегопад не останавливается и набирает обороты

Фото: amic.ru

Кажется, что снег решил полностью засыпать улицы города. Впрочем, как отмечает алтайский Гидрометцентр, непогода продержится ещё совсем немного — ночью 1 октября будет идти мокрый снег, а вот днём и далее все выходные — уже без осадков.

Ранее amic.ru показал, как снегом засыпало цветы в Барнауле — несколько бело-цветных фотографий, чтобы все могли полюбоваться на эту красоту.

Напомним, днём ранее жителей других алтайских городов встретило по-настоящему снежное утро. Плотным слоем снег выпал в Горном Алтае: в соцсетях жители поделились кадрами заснеженных горных склонов и улиц.