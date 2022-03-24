Виктору Томенко рассказали, какой будет весна-2022 и готов ли Алтай к паводку

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Насколько Алтайский край готов к весеннему паводку в этом году, губернатору Виктору Томенко продемонстрировали 24 марта на комплексной тренировке сил МЧС. А также рассказали, когда уже придёт весна на Алтай, вскроются реки и ждать ли высокой воды.

Когда сойдёт лёд на реках Алтая?

В этом году ледоход на Оби, Бии и Чарыше ожидается раньше обычного почти на неделю. При этом возможен резкий подъём воды и затопление прибрежных территорий.

«Вскрытие рек бассейна Оби произойдёт на 2-4 дня раньше среднемноголетних сроков, причём на отдельных участках рек Бия и Чарыш возможно образование заторов льда, резкие подъёмы уровня воды, выход воды на пойму, а также подтопление прибрежных участков населённых пунктов», — сообщил начальник Алтайского краевого центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Дмитрий Савин.

Он отметил, что до конца марта в Алтайском крае ожидается повышение температуры воздуха. Например, в предгорных районах днём воздух будет прогреваться до +8...+13 градусов. Такое резкое потепление одновременно с осадками может также вызвать подтопление некоторых территорий.

«В периоды резкого потепления при интенсивном снеготаянии и выпадении жидких осадков в ряде районов возможно подтопление жилых и хозяйственных объектов, дорог, расположенных на пониженных участках рельефа», — сказал Дмитрий Савин. При этом он подчеркнул, что прогнозы — предварительные и «будут уточняться по мере поступления новой информации».

Сейчас, по его словам, высота снежного покрова на большей территории края ниже или около нормы, хотя запас воды в снеге превышает норму на некоторых территориях. Глубина промерзания почвы и толщина льда на реках ниже и значительно ниже средних многолетних значений.

Насколько готов Алтайский край к паводку?

Чтобы полноценно подготовиться к паводку, силы Алтайской территориальной подсистемы РСЧС 23-24 марта провели комплексную тренировку.

Участие в ней приняли более 20 министерств, управлений и ведомств.

По итогам тренировки губернатор Виктор Томенко сообщил, что к прохождению обеих волн паводка в этом сезоне край готов.

«На сегодня прогноз развития паводковой ситуации достаточно благоприятный, однако учитывая переменчивость погоды мы должны готовиться к любым вариантам. Сегодня провели анализ текущего положения дел. По некоторым муниципалитетам (их буквально единицы) выявлены замечания, которые вполне возможно устранить в ближайшее время», — подчеркнул глава региона.