Поцелуй в Берлине, встреча с Тэтчер и приглашение Scorpions. Самые яркие фотографии Михаила Горбачева

Фото: ТАСС

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв ушёл из жизни 30 августа. Сообщается, что генсек скончался после продолжительной и тяжёлой болезни. Известно, что у него были проблемы с почками.

В память о Михаиле Сергеевиче собрали самые яркие его фотографии.