Поцелуй в Берлине, встреча с Тэтчер и приглашение Scorpions. Самые яркие фотографии Михаила Горбачева

Чем запомнилось правление единственного президента СССР

31 августа 2022, 10:51, Екатерина Смолихина
Фото: ТАСС

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв ушёл из жизни 30 августа. Сообщается, что генсек скончался после продолжительной и тяжёлой болезни. Известно, что у него были проблемы с почками.

В память о Михаиле Сергеевиче собрали самые яркие его фотографии.

Перестройка, гласность и распад СССР: чем прославился последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев

Перестройка, гласность и распад СССР: чем прославился последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев

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