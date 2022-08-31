Поцелуй в Берлине, встреча с Тэтчер и приглашение Scorpions. Самые яркие фотографии Михаила Горбачева
Чем запомнилось правление единственного президента СССР
31 августа 2022, 10:51, Екатерина Смолихина
Фото: ТАСС
Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв ушёл из жизни 30 августа. Сообщается, что генсек скончался после продолжительной и тяжёлой болезни. Известно, что у него были проблемы с почками.
В память о Михаиле Сергеевиче собрали самые яркие его фотографии.
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