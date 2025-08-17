Fox: Трамп поддержал предложение Путина о передаче РФ полного контроля над Донбассом

Взамен стороны должны заморозить линию фронта в других местах

17 августа 2025, 18:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп одобрил предложение российского лидера Владимира Путина о передаче России полного контроля над Донбассом при заморозке линии фронта на других участках. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на европейского дипломата.

«Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной», – заявил Трамп.

Ранее аналогичную информацию сообщала New York Times. Утверждалось, что американский лидер выступил за передачу России оставшихся под контролем Киева территорий Донбасса для заключения мира. Трамп поддерживает этот вариант урегулирования вместо попыток добиться временного перемирия.