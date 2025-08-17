СМИ раскрыли содержание письма Меланьи Трамп Путину

Первая леди США попросила российского лидера защитить детей

17 августа 2025, 11:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Первая леди США Меланья Трамп в письме, якобы переданном через ее супруга американского президента Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину, попросила российского лидера защищать детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Она подчеркнула, что российский лидер способен защитить их "одним росчерком пера". По мнению Трамп, оберегая детей, Путин сделает больше, чем послужит одной лишь России – он "послужит всему человечеству".

«Такая смелая идея выходит за рамки любых человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня», – написала она.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома сообщило, что Трамп лично передал письмо Меланьи президенту РФ. В нем упоминаются якобы похищения детей в результате вооруженного конфликта на Украине.