СМИ раскрыли содержание письма Меланьи Трамп Путину

Первая леди США попросила российского лидера защитить детей

17 августа 2025, 11:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Первая леди США Меланья Трамп в письме, якобы переданном через ее супруга американского президента Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину, попросила российского лидера защищать детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News. 

Она подчеркнула, что российский лидер способен защитить их "одним росчерком пера". По мнению Трамп, оберегая детей, Путин сделает больше, чем послужит одной лишь России – он "послужит всему человечеству". 

«Такая смелая идея выходит за рамки любых человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня», – написала она.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома сообщило, что Трамп лично передал письмо Меланьи президенту РФ. В нем упоминаются якобы похищения детей в результате вооруженного конфликта на Украине.

Владимир Путин Политика

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:12:18 17-08-2025

Сделает один расчерк пера, или нет ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

12:57:32 17-08-2025

Гость (12:12:18 17-08-2025) Сделает один расчерк пера, или нет ?... Там предъявы на сотни тысяч похищенных детей. А списочно подали в Стамбули по моему три сотни, из которых половина в европе и самой украине, в неизвестности единицы.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:38 17-08-2025

А то ещё бы зелябобик одними росчерком пера мины лепестки запретил...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:52 17-08-2025

дылда двухметровая, каланча, ты не тому написала. Наркоману зе напиши...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:53 18-08-2025

Пусть лучше муженьку своему напишет, чтобы он оружие Зелимхану не поставлял.
Не будет Абрамсов на Окраине - не будет сироток там же.

  2 Нравится
Ответить
