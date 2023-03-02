Натовскую пулю извлекли из мальчика, пострадавшего при нападении диверсантов

Ребёнок находится под постоянным наблюдением медиков

02 марта 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Брянской области прооперировали 10-летнего мальчика, пострадавшего при нападении украинских диверсантов, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Операция прошла успешно. Мальчик находится под постоянным наблюдением специалистов", – отметил глава региона.

Напомним, 2 марта диверсионная группа проникла в Брянскую область, обстреляла машину, убила водителя и ранила ребёнка.

В машине был водитель и трое детей: третьеклассник Фёдор и две девочки. Ребят везли в село, где их должен был забрать школьный автобус. После ранения в грудь мальчик помог выбраться девочкам из машины и сказал им прятаться в лесу.

По последним данным, два человека погибли в результате нападения диверсантов на Брянскую область.