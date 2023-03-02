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Натовскую пулю извлекли из мальчика, пострадавшего при нападении диверсантов

Ребёнок находится под постоянным наблюдением медиков

02 марта 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Брянской области прооперировали 10-летнего мальчика, пострадавшего при нападении украинских диверсантов, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Операция прошла успешно. Мальчик находится под постоянным наблюдением специалистов", – отметил глава региона.

Напомним, 2 марта диверсионная группа проникла в Брянскую область, обстреляла машину, убила водителя и ранила ребёнка.

В машине был водитель и трое детей: третьеклассник Фёдор и две девочки. Ребят везли в село, где их должен был забрать школьный автобус. После ранения в грудь мальчик помог выбраться девочкам из машины и сказал им прятаться в лесу.

По последним данным, два человека погибли в результате нападения диверсантов на Брянскую область.

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Комментарии 9

  • А деревню с заложниками освободили ?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Чё за каша? То девочка, то мальчик, то школьный автобус, а дети на дистанте и пуля НАТОвская....
    03 марта, Гость   Ответить
  • опять выразим нато обеспокоенность и недопустимость пересечения красных линий? Или может надо дать проср@ться демонстративно укро шавкам и их хозяевам в виде демонстрации силы? Может и правда нужны спец ликвидаторы высшего командного состава 404-й страны?
    03 марта, Гость   Ответить
  • А что, уже не автобус?.. А заложники, про которых писали?..
    03 марта, Гость   Ответить
  • предлагаю начать ковровые бомбардировки !
    03 марта, Гость   Ответить
  • Почему путин с ними нянчится ? Разбомбить этот поганый киев.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Разбомбить этот поганый киев. ===============Гость, чем разбомбить? У тебя гранаты какой системы?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а у него одни штаны остались ,о каких гранатах разговор …
    03 марта, Гость   Ответить
  • Про гиперзвуковые ракеты еще 5 лет назад рассказывали. А про ядерный арсенал, способный уничтожить мир 11 раз, еще 50 лет назад рассказывали. На раз всяко должно остаться осталось
    03 марта, Гость   Ответить
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