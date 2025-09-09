Нуар-шансон и кукольная сказка. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю

09 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Сентябрь – время учебы, но не время унывать. Amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.

11 сентября

Концерт группы "Аффинаж", 16+

Программа "Лучшее" продемонстрирует все эпохи и грани творчества группы "Аффинаж": от ранних образцов нуар-шансона до хитовых боевиков с последних релизов команды. Невероятный музыкальный опыт, богатое эмоциональное звучание, лучшие и редкие песни за 12 лет существования коллектива.

Время: 19:00

Адрес: бар Lil Brazil, пр. Красноармейский, 47а

Цена: 2000–3200 рублей

Астрономическое шоу "Главное чудо Вселенной" 6+

Однажды на далекой лунной базе робот Роберт встречает необычного друга – растение по имени Рэо, которому очень хочется найти свой дом. Друзья отправляются в большое, увлекательное путешествие на Землю! Их ждет полет на настоящей ракете, непередаваемое ощущение невесомости, красочные подводные глубины и богатый мир живой природы.

Время: 11:00

Адрес: Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

Цена: 220 рублей (общий), 184 рубля (для обучающихся)

12 сентября

Мюзикл "Собака Баскервилей", 12+

На пустынных болотах туманной Британии оживает чудовищный пес из древней леденящей душу легенды. По ночам в неверном свете луны он выходит на охоту и преследует потомков древнего рода Баскервилей. Кто поможет молодому сэру Генри, единственному наследнику огромного состояния, избежать трагедии? Кто выведет на чистую воду отпетого негодяя? Конечно, сам Шерлок Холмс.

Время: 18:30

Адрес: Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

Цена: 800–1500 рублей

14 сентября

Кукольный спектакль "Теремок", 0+

Решил как-то медведь сделать себе телегу. Вроде крепкая получилась, и колеса на месте, а толку мало: не хочет телега никуда ехать! Но стоило горе-плотнику отлучиться, как пришли бездомные зверушки, и телега начала работать, да только не совсем по прямому назначению.

Время: 11:00

Адрес: театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41

Цена: 350–400 рублей

Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.