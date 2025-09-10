Футболисту Федору Смолову грозит до трех лет колонии за драку в московской кофейне
10 сентября 2025, 17:45, ИА Амител
Нападающий Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела по статье 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), пишет Shot.
Инцидент произошел 28 мая около 07:00 в кофейне "Кофемания" на Никитской улице в Москве – том самом заведении, где в 2018 году Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника.
По данным источников, Смолов набросился на 52-летнего Владимира Кузьминова, после чего врачи зафиксировали у пострадавшего травмы средней степени тяжести. Изначально футболист договорился о компенсации в 5 млн рублей, но перечислил лишь 1 млн.
Затем неизвестные начали шантажировать Смолова, требуя дополнительные деньги за неразглашение записи инцидента. Это вынудило футболиста обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве.
Максимальное наказание по статье 112 предусматривает лишение свободы до трех лет. Расследование продолжается.
17:53:12 10-09-2025
Если Кузьминов чиновник, то посадят Федю, а если простой человек, то не посадят.
18:02:33 10-09-2025
У Феди лучший друг - сын главы Ростеха. А не так давно в дом Кузьминова ломились люди, которые угрожали его семье большими несчастьяии. Так что не всё там так очевидно и невинно.
20:11:52 10-09-2025
Что ж они на поле от малейшего касания катаются на спине и корчатся, а по жизни бойцы кафешные.
22:27:56 10-09-2025
Спустя лет эдак 50, снимут кино о пострадавшем от нынешнего рЫжима звезде отечественного футбола, в стиле аля Стрельцов.