Футболисту Федору Смолову грозит до трех лет колонии за драку в московской кофейне

10 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Нападающий Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела по статье 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), пишет Shot.

Инцидент произошел 28 мая около 07:00 в кофейне "Кофемания" на Никитской улице в Москве – том самом заведении, где в 2018 году Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника.

По данным источников, Смолов набросился на 52-летнего Владимира Кузьминова, после чего врачи зафиксировали у пострадавшего травмы средней степени тяжести. Изначально футболист договорился о компенсации в 5 млн рублей, но перечислил лишь 1 млн.

Затем неизвестные начали шантажировать Смолова, требуя дополнительные деньги за неразглашение записи инцидента. Это вынудило футболиста обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве.

Максимальное наказание по статье 112 предусматривает лишение свободы до трех лет. Расследование продолжается.