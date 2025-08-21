Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли в Орехово-Зуеве
Матч завершился со счетом 1:2
21 августа 2025, 11:15, ИА Амител
Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли на выезде. Матч второго раунда Пути регионов Кубка России против команды "Знамя Труда" из Орехово-Зуева состоялся 20 августа на стадионе подмосковного клуба и завершился поражением "бело-голубых" – 1:2.
Счет на десятой минуте открыл нападающий хозяев Владислав Агалаков. После перерыва на 63-й минуте 17-летний форвард "Динамо" Степан Михайлин восстановил равновесие. Этот гол стал для него первым в профессиональном футболе.
Но на 84-й минуте встречи нападающий "Знамени Труда" Владислав Морозов принес победу подмосковной команде.
Таким образом, динамовцы выбыли из розыгрыша Кубка России, а "Знамя Труда" в следующем раунде турнира встретится с барнаульским "Темпом". Дата и место проведения игры станут известны позже.
правильно пишете что проиграли ! а то уступили .
И отсутствие попрыгунчика Магеля не помогло ГазМясу.