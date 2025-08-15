Внезапная слава на всю страну

15 августа 2025, 12:40, ИА Амител

Футболист Кирилл Могель / Фото: ФК "Динамо-Барнаул"

Команда "Динамо-Барнаул" 10 августа сыграла с "Оренбургом-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу барнаульской команды. Нападающий динамовцев Кирилл Могель забил мяч в самой концовке встречи и, празднуя гол, решил совершить сальто. Однако акробатический трюк не удался: футболист получил травму. Рассказываем, что известно о Кирилле Могеле, который внезапно стал известным на всю страну.

Где играл Кирилл Могель?

Родился 7 ноября 2002 года. Начинал свою профессиональную карьеру в 2022 году во Второй лиге в команде "Сахалин" на позиции правого защитника. Потом стал играть как нападающий. В 2024 году в составе "Сахалина" за 26 матчей Кирилл забил шесть голов. В 2025 году перешел в барнаульское "Динамо". В 15 матчах Могель сумел отличиться четыре раза. В том числе в игре с "Оренбургом-2".

Что известно о травме Кирилла Могеля?

В результате обследования, как пишут СМИ, футболист порвал крестообразную связку и выбыл минимум на девять месяцев. Видео с сальто барнаульского футболиста разлетелось по социальным сетям, а о его травме написали все федеральные спортивные СМИ.