НОВОСТИСпорт

Кирилл Могель. Что известно об игроке "Динамо-Барнаул", получившем травму во время сальто

Внезапная слава на всю страну

15 августа 2025, 12:40, ИА Амител

Футболист Кирилл Могель / Фото: ФК "Динамо-Барнаул"
Футболист Кирилл Могель / Фото: ФК "Динамо-Барнаул"

Команда "Динамо-Барнаул" 10 августа сыграла с "Оренбургом-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу барнаульской команды. Нападающий динамовцев Кирилл Могель забил мяч в самой концовке встречи и, празднуя гол, решил совершить сальто. Однако акробатический трюк не удался: футболист получил травму. Рассказываем, что известно о Кирилле Могеле, который внезапно стал известным на всю страну.

Где играл Кирилл Могель?

Родился 7 ноября 2002 года. Начинал свою профессиональную карьеру в 2022 году во Второй лиге в команде "Сахалин" на позиции правого защитника. Потом стал играть как нападающий. В 2024 году в составе "Сахалина" за 26 матчей Кирилл забил шесть голов. В 2025 году перешел в барнаульское "Динамо". В 15 матчах Могель сумел отличиться четыре раза. В том числе в игре с "Оренбургом-2".

Что известно о травме Кирилла Могеля?

В результате обследования, как пишут СМИ, футболист порвал крестообразную связку и выбыл минимум на девять месяцев. Видео с сальто барнаульского футболиста разлетелось по социальным сетям, а о его травме написали все федеральные спортивные СМИ.

Барнаул Спорт Футбол

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:47:44 15-08-2025

Кирилл не смогель.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:46 15-08-2025

Было у отца три сына: двое умных, а третий ....

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:39 15-08-2025

Гость (12:52:46 15-08-2025) Было у отца три сына: двое умных, а третий ....... футболист

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:03 15-08-2025

Зачем столько лишней информации? Все и так уже поняли кто он.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

13:02:37 15-08-2025

Ну что о нём известно.
В славной спортивной династии Могелей это первый цирковой клоун.
Эмоциональный. Но прыгает так себе. А теперь и ходит так себе.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:59 15-08-2025

1 (13:02:37 15-08-2025) Ну что о нём известно. В славной спортивной династии Мог... Ты то кто? У него хоть дед был адвокатом. Что за себя скжешь?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:57 15-08-2025

Гость (14:05:59 15-08-2025) Ты то кто? У него хоть дед был адвокатом. Что за себя скжешь... А у меня бабка из Белоруссии, а отца в детстве собака укусила.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:05 15-08-2025

Гость (15:09:57 15-08-2025) А у меня бабка из Белоруссии, а отца в детстве собака укусил... Эка невидаль, вот если бы Ваш отец в детстве собаку укусил, это да!!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:55:27 15-08-2025

Гость (14:05:59 15-08-2025) Ты то кто? У него хоть дед был адвокатом. Что за себя скжешь... Дед же сальто поди не делал после выигранного дела??

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров