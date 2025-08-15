Кирилл Могель. Что известно об игроке "Динамо-Барнаул", получившем травму во время сальто
Внезапная слава на всю страну
15 августа 2025, 12:40, ИА Амител
Команда "Динамо-Барнаул" 10 августа сыграла с "Оренбургом-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу барнаульской команды. Нападающий динамовцев Кирилл Могель забил мяч в самой концовке встречи и, празднуя гол, решил совершить сальто. Однако акробатический трюк не удался: футболист получил травму. Рассказываем, что известно о Кирилле Могеле, который внезапно стал известным на всю страну.
Где играл Кирилл Могель?
Родился 7 ноября 2002 года. Начинал свою профессиональную карьеру в 2022 году во Второй лиге в команде "Сахалин" на позиции правого защитника. Потом стал играть как нападающий. В 2024 году в составе "Сахалина" за 26 матчей Кирилл забил шесть голов. В 2025 году перешел в барнаульское "Динамо". В 15 матчах Могель сумел отличиться четыре раза. В том числе в игре с "Оренбургом-2".
Что известно о травме Кирилла Могеля?
В результате обследования, как пишут СМИ, футболист порвал крестообразную связку и выбыл минимум на девять месяцев. Видео с сальто барнаульского футболиста разлетелось по социальным сетям, а о его травме написали все федеральные спортивные СМИ.
12:47:44 15-08-2025
Кирилл не смогель.
12:52:46 15-08-2025
Было у отца три сына: двое умных, а третий ....
14:15:39 15-08-2025
Гость (12:52:46 15-08-2025) Было у отца три сына: двое умных, а третий ....... футболист
12:54:03 15-08-2025
Зачем столько лишней информации? Все и так уже поняли кто он.
13:02:37 15-08-2025
Ну что о нём известно.
В славной спортивной династии Могелей это первый цирковой клоун.
Эмоциональный. Но прыгает так себе. А теперь и ходит так себе.
14:05:59 15-08-2025
1 (13:02:37 15-08-2025) Ну что о нём известно. В славной спортивной династии Мог... Ты то кто? У него хоть дед был адвокатом. Что за себя скжешь?
15:09:57 15-08-2025
Гость (14:05:59 15-08-2025) Ты то кто? У него хоть дед был адвокатом. Что за себя скжешь... А у меня бабка из Белоруссии, а отца в детстве собака укусила.
16:52:05 15-08-2025
Гость (15:09:57 15-08-2025) А у меня бабка из Белоруссии, а отца в детстве собака укусил... Эка невидаль, вот если бы Ваш отец в детстве собаку укусил, это да!!!
17:55:27 15-08-2025
Гость (14:05:59 15-08-2025) Ты то кто? У него хоть дед был адвокатом. Что за себя скжешь... Дед же сальто поди не делал после выигранного дела??