Гаражи, склады и магазины загорелись в алтайском городе

На месте происшествия работают пожарные

20 мая 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: Людмила Кейбол / vk.com/zmnvest_ru

В городе Змеиногорске Алтайского края 20 мая загорелись гаражи, склады и коммерческие помещения, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" главный редактор "Змеиногорского вестника" Людмила Кейбол.

По её информации, инцидент случился в районе бывшей РАЭ. На месте работают 13 человек на четырёх единицах техники. Огнём охвачено 400 квадратных метров.

О пострадавших и причинах возгорания не сообщается.

Ранее глава Залесовского округа Александр Пластеев сообщил, что из-за пожара в заказнике в Маслянинском районе Новосибирской области заволокло дымом село Большой Калтай. Ситуация находится под контролем.