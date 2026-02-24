Гастроэнтеролог рассказала, что стакан воды натощак не влияет на пищеварение
Пищеварительная система не нуждается во внешнем "включении"
24 февраля 2026, 17:25, ИА Амител
Пить стакан воды по утрам — популярный совет для поддержания здоровья. Говорят, это помогает "разбудить" пищеварительную систему и готовит ее к активному дню. Но гастроэнтерологи предупреждают: не стоит приписывать воде волшебные свойства. Важно понимать, что происходит в организме с пробуждением, рассказала врач Мария Лопатина в своем Telegram-канале.
«Согласно принципам доказательной медицины, пищеварительная система не нуждается во внешнем "старте". Желудок и кишечник не "спят" ночью. Их работа регулируется внутренними процессами: нервной системой, гормонами и рефлексами. Вода не является обязательным элементом для их запуска», — отметила гастроэнтеролог.
Главный сигнал для активации ЖКТ — прием пищи. Когда еда попадает в желудок, срабатывает гастроколический рефлекс, усиливающий перистальтику кишечника. Поэтому многие люди ходят в туалет после завтрака, а не после стакана воды. Ключевую роль играют объем и состав съеденного.
«Некоторые исследования показывают, что вода может слегка влиять на моторику кишечника. Но эти эффекты незначительны и не помогают бороться с запорами или "запускать" систему. Вода не меняет консистенцию стула утром. Для нормальной работы кишечника важно пить достаточно жидкости в течение дня», — добавила Лопатина.
В заключение врач сказала, что утренний стакан воды — полезная привычка, которая помогает восполнить запасы жидкости после ночи. Вялость кишечника не всегда связана с отсутствием воды натощак.
17:42:49 24-02-2026
Поэтому натощак нужно пить стакан самогонки. Он на пищеварение точно повлияет
19:33:18 24-02-2026
Гость (17:42:49 24-02-2026) Поэтому натощак нужно пить стакан самогонки. Он на пищеварен... ]
В.М.Шукшин писал в одном из рассказов:"С утра напился и весь день свободен"
19:05:56 24-02-2026
Хуже точно не станет. Стакан горячей воды - само то с утра.
19:08:27 24-02-2026
Очень вредно с утра пить спиртное и работать, отдельный вред наносят новости СМИ. Только утехи и удовольствия.
08:03:28 25-02-2026
Олег (19:08:27 24-02-2026) Очень вредно с утра пить спиртное и работать, отдельный вред...
От работы кони дохнут.
10:19:42 25-02-2026
Не соглашусь, стакан теплой, чуть подсоленной воды, лучше еще с капелькой лимонного сока - очень положительно влияет на систему пищеварения и действительно подготавливает ее к приему завтрака.