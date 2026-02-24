Пищеварительная система не нуждается во внешнем "включении"

24 февраля 2026, 17:25, ИА Амител

Женщина пьет воду / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пить стакан воды по утрам — популярный совет для поддержания здоровья. Говорят, это помогает "разбудить" пищеварительную систему и готовит ее к активному дню. Но гастроэнтерологи предупреждают: не стоит приписывать воде волшебные свойства. Важно понимать, что происходит в организме с пробуждением, рассказала врач Мария Лопатина в своем Telegram-канале.

«Согласно принципам доказательной медицины, пищеварительная система не нуждается во внешнем "старте". Желудок и кишечник не "спят" ночью. Их работа регулируется внутренними процессами: нервной системой, гормонами и рефлексами. Вода не является обязательным элементом для их запуска», — отметила гастроэнтеролог.

Главный сигнал для активации ЖКТ — прием пищи. Когда еда попадает в желудок, срабатывает гастроколический рефлекс, усиливающий перистальтику кишечника. Поэтому многие люди ходят в туалет после завтрака, а не после стакана воды. Ключевую роль играют объем и состав съеденного.

«Некоторые исследования показывают, что вода может слегка влиять на моторику кишечника. Но эти эффекты незначительны и не помогают бороться с запорами или "запускать" систему. Вода не меняет консистенцию стула утром. Для нормальной работы кишечника важно пить достаточно жидкости в течение дня», — добавила Лопатина.

В заключение врач сказала, что утренний стакан воды — полезная привычка, которая помогает восполнить запасы жидкости после ночи. Вялость кишечника не всегда связана с отсутствием воды натощак.

