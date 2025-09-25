Газификация Славгорода и Рубцовска затянулась из-за нехватки газа у "Газпрома"

Не хватает этого топлива не только для Алтайского края, но и для Горного Алтая, Новосибирска, Кемерова, Омска, Томска

25 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Газификация в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Работы по газификации Рубцовска и Славгорода пока еще находятся на стадии проектирования. Об этом рассказал глава Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, пишет "Банкфакс".

Гилев в ходе правительственного часа в АКЗС, который прошел 24 сентября, отметил, что еще в 2021 году планировалось, что в 2025 году будут как минимум запущены газораспределительные станции возле Рубцовска и Славгорода. Однако свою роль сыграло множество факторов.

«И вопрос по строительству магистральных сетей и газораспределительных станций, каждая из которых стоит миллиарды рублей, он на сегодняшний день перенесен до 2030 года», – подчеркнул министр.

При этом проектирование ведется: по Рубцовску – в высокой степени готовности, в 2026 году могут даже начаться строительные работы, а по Славгороду – на год позже, скорее всего.

По словам Гилева, есть еще одна сложность, которую сейчас пытается решить "Газпром", – газоснабжение всего юга Сибири.

«В большой трубе "Газпрома", которая заходит и в Алтайский край, не хватает газа. Не хватает не только для Алтайского края, но и для Горного Алтая, Новосибирска, Кемерова, Омска, Томска. Это общая проблема для субъектов юга Сибири. "Газпром", по нашей информации, реализует ряд технических мероприятий по строительству перемычки. И эту проблему по объемам газа он будет решать», – пояснил глава министерства.

