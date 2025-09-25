НОВОСТИОбщество

Газификация Славгорода и Рубцовска затянулась из-за нехватки газа у "Газпрома"

Не хватает этого топлива не только для Алтайского края, но и для Горного Алтая, Новосибирска, Кемерова, Омска, Томска

25 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Газификация в Алтайском крае / Фото: amic.ru
Газификация в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Работы по газификации Рубцовска и Славгорода пока еще находятся на стадии проектирования. Об этом рассказал глава Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, пишет "Банкфакс".

Гилев в ходе правительственного часа в АКЗС, который прошел 24 сентября, отметил, что еще в 2021 году планировалось, что в 2025 году будут как минимум запущены газораспределительные станции возле Рубцовска и Славгорода. Однако свою роль сыграло множество факторов.

«И вопрос по строительству магистральных сетей и газораспределительных станций, каждая из которых стоит миллиарды рублей, он на сегодняшний день перенесен до 2030 года», – подчеркнул министр. 

При этом проектирование ведется: по Рубцовску – в высокой степени готовности, в 2026 году могут даже начаться строительные работы, а по Славгороду – на год позже, скорее всего.

По словам Гилева, есть еще одна сложность, которую сейчас пытается решить "Газпром", – газоснабжение всего юга Сибири.

«В большой трубе "Газпрома", которая заходит и в Алтайский край, не хватает газа. Не хватает не только для Алтайского края, но и для Горного Алтая, Новосибирска, Кемерова, Омска, Томска. Это общая проблема для субъектов юга Сибири. "Газпром", по нашей информации, реализует ряд технических мероприятий по строительству перемычки. И эту проблему по объемам газа он будет решать», – пояснил глава министерства.

Ранее менеджер "Газпрома" рассказал, что жители Алтайского края не спешат подключаться к газу.

Виктор Томенко / Фото: кадр из прямой линии

Томенко назвал сроки газификации Рубцовска и села возле популярного озера

Пока все работы идут по плану и в ближайшем будущем газ появится в этих населенных пунктах
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Рубцовск Славгород газификация

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:03:14 25-09-2025

Китайские граждане важнее получается)
"Национальное достояние"

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:25 25-09-2025

Остановите, я сойду.
Как можно вообще писать такое??
Блин, даже слов нет, нормальных, всё сказать про это.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:39 25-09-2025

из-за нехватки газа у "Газпрома" --- после того, как Европа перестала покупать газ, писали, что Газпрому теперь его девать некуда. За 3 года то наверное можно было перенаправить

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:59 25-09-2025

Это абама виноват. А мы ещё лет 100 подождем.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Остановите вывод газа за рубеж

14:41:12 25-09-2025

Просто перестаньте продавать невозобновляемый природный газ в Китай!
Я как гражданин страны не давал разрешение продавать газ в Китай!
Они продают наш газ в Китай, денежки кладут себе в карман, а Россия в итоге останется без газа!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:35 25-09-2025

Смешно гы гы. А китайцам и индийцам норм хватает.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:41 25-09-2025

Где же ты, "народное достояние"?

  13 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров