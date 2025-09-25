Газификация Славгорода и Рубцовска затянулась из-за нехватки газа у "Газпрома"
Не хватает этого топлива не только для Алтайского края, но и для Горного Алтая, Новосибирска, Кемерова, Омска, Томска
Работы по газификации Рубцовска и Славгорода пока еще находятся на стадии проектирования. Об этом рассказал глава Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, пишет "Банкфакс".
Гилев в ходе правительственного часа в АКЗС, который прошел 24 сентября, отметил, что еще в 2021 году планировалось, что в 2025 году будут как минимум запущены газораспределительные станции возле Рубцовска и Славгорода. Однако свою роль сыграло множество факторов.
«И вопрос по строительству магистральных сетей и газораспределительных станций, каждая из которых стоит миллиарды рублей, он на сегодняшний день перенесен до 2030 года», – подчеркнул министр.
При этом проектирование ведется: по Рубцовску – в высокой степени готовности, в 2026 году могут даже начаться строительные работы, а по Славгороду – на год позже, скорее всего.
По словам Гилева, есть еще одна сложность, которую сейчас пытается решить "Газпром", – газоснабжение всего юга Сибири.
«В большой трубе "Газпрома", которая заходит и в Алтайский край, не хватает газа. Не хватает не только для Алтайского края, но и для Горного Алтая, Новосибирска, Кемерова, Омска, Томска. Это общая проблема для субъектов юга Сибири. "Газпром", по нашей информации, реализует ряд технических мероприятий по строительству перемычки. И эту проблему по объемам газа он будет решать», – пояснил глава министерства.
14:03:14 25-09-2025
Китайские граждане важнее получается)
"Национальное достояние"
14:21:25 25-09-2025
Остановите, я сойду.
Как можно вообще писать такое??
Блин, даже слов нет, нормальных, всё сказать про это.
14:34:39 25-09-2025
из-за нехватки газа у "Газпрома" --- после того, как Европа перестала покупать газ, писали, что Газпрому теперь его девать некуда. За 3 года то наверное можно было перенаправить
14:39:59 25-09-2025
Это абама виноват. А мы ещё лет 100 подождем.
14:41:12 25-09-2025
Просто перестаньте продавать невозобновляемый природный газ в Китай!
Я как гражданин страны не давал разрешение продавать газ в Китай!
Они продают наш газ в Китай, денежки кладут себе в карман, а Россия в итоге останется без газа!
15:51:35 25-09-2025
Смешно гы гы. А китайцам и индийцам норм хватает.
17:43:41 25-09-2025
Где же ты, "народное достояние"?