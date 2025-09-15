Где в Барнауле купить керамогранит и сантехнику со скидкой 70%?

В аутлете "Стройклассики" представлен большой выбор современных изделий

15 сентября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJSyC7i

Магазин "Стройклассика" / Фото: Анастасия Демина

Хотите обновить интерьер или сделать ремонт без лишних переплат? В Барнауле начал работать первый аутлет магазина "Стройклассика". Здесь керамогранит и сантехнику продают со скидками до 70%.

Почему такие цены?

В магазин поступили новые коллекции, а прежние партии собрали в аутлет и выставили на распродажу. Это позволяет купить качественные материалы значительно дешевле, чем обычно.

А что с качеством?

Несмотря на скидки, продукция полностью соответствует международным стандартам. Все товары сертифицированы, произведены на известных фабриках и сохраняют заявленные характеристики. При этом материалы находятся в наличии на собственном складе магазина – забирать можно сразу.

Санфаянс / Фото: Олеся Калашникова

Что можно найти в аутлете?

В ассортименте магазина представлен большой выбор сантехнических изделий, которые помогут создать функциональное и стильное пространство:

унитазы и биде разных моделей;

современные смесители и душевые системы;

полотенцесушители разных конфигураций;

коллекции керамогранита в разных стилях;

аксессуары для ванной.

Керамогранит / Фото: Руслан Гвоздев

Керамогранит / Фото: Руслан Гвоздев

Любители минимализма оценят плиты под бетон, для ценителей классики есть красивые мраморные коллекции. Деревянные фактуры помогут создать уют, а акцентные декоративные плиты дополнят и разнообразят неповторимый дизайн.

Керамогранит / Фото: Анастасия Демина

Керамогранит / Фото: Анастасия Демина

Посетить аутлет можно уже сейчас и подобрать материалы для ремонта по ценам, которые выгодно отличаются от привычных.

Магазин-аутлет "Стройклассика"

Адрес: Барнаул, пр. Строителей, 56Б

Телефон: +7 (929) 310-04-44 (мессенджер), 8 (3852) 22-31-41

ООО "Италонстрой"

Реклама