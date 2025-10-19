Где жители Алтая собираются отдохнуть на длинных новогодних выходных в 2026 году?

Многие туристы планируют январские каникулы еще с лета

19 октября 2025, 08:30, ИА Амител

Горнолыжный курорт / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россияне активно планируют отдых на новогодние выходные, которые впервые продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Как отмечают в турагентствах Алтайского края, туристы часто планируют зимний отдых еще с лета. Самыми востребованными местами остаются Белокуриха и Республика Алтай. Об этом сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Многие жители края также интересуются перелетами по России и в теплые страны. Об этом рассказала президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Белоусова:

«У нас есть прямые перелеты в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи (здесь открываются возможности и для посещения Красной Поляны, и гостеприимной Абхазии), Казань. Прямые рейсы есть в Таиланд и Вьетнам. Из ближайшего к нам Новосибирска – в Объединенные Арабские Эмираты, Египет, экзотическую Шри-Ланку. А во Вьетнам можно улететь не только на материк, но и на райский остров Фукуок».

Самый популярный регион страны, куда хотят отправиться на каникулы, – Краснодарский край. Далее в топе – зимние экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу. И традиционно – Великий Устюг. Места на поезд туда раскупают уже в октябре-ноябре.

Кроме того, вырос спрос на новогодний отдых в санаториях. В сравнении с прошлым годом он увеличился на 10–15 %. Большинство бронирований приходится на здравницы Минеральных Вод.

Напомним, новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за предыдущие несколько лет. 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с чем их перенесли на 31 декабря 2025 года и 9 января 2026-го.