Минтруд: новогодние выходные в 2026 году продлятся рекордные 12 дней

Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го

08 октября 2025, 07:40, ИА Амител

Мужчина / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней и будут самыми долгими за предыдущие несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», – сказал он в интервью ТАСС.

Глава ведомства  уточнил, что 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. В связи с этим их перенесли на 31 декабря 2025 года и 9 января 2026-го. Соответствующее постановление ранее подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Напомним, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Кроме того, основные периоды отдыха в 2026 году выпадают на следующие даты:

  • февральские праздники – с 21 по 23 февраля (3 дня);

  • мартовские праздники – с 7 по 9 марта (3 дня);

  • майские праздники – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);

  • июньские праздники – с 12 по 14 июня (3 дня);

  • ноябрьский праздник – 4 ноября;

  • предновогодний выходной – 31 декабря.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

07:49:02 08-10-2025

Страна по срокам длительного тунеядства, войдет в запой алкоголика. Будет еще один антирекорд.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:44 08-10-2025

Гость (07:49:02 08-10-2025) Страна по срокам длительного тунеядства, войдет в запой алко...
Ну хрен с ними, это их собственный выбор, как губить собственную жизнь. А помрут, так и к лучшему. Зато нормальные люди отдохнут и проведут время с родными.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абсурд

09:48:46 08-10-2025

Было бы на что входить в запой алкоголика, по моему так длительное семейное безденежье (если только не в правоохранительной службе).
Выходными днями считать Субботу и воскресенье, Мишустину - можно, а нам остальным - накладно.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:09:04 08-10-2025

Абсурд (09:48:46 08-10-2025) Было бы на что входить в запой алкоголика, по моему так длит... Деньжат на бухло найдем! И - на юга!!!

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:55 08-10-2025

Надоели нытики! Мало выходных - плохо, много - ещё хуже. Радуйтесь, с детьми время проведите, сами отдохните. Тем более отдыхать далеко не все будут, у кого сменная работа, выйдут на работу. А по поводу алкоголизма - так не пей, или силком кто-то заливает? Почему нормальные люди должны на алкоголиков оглядываться?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:44 08-10-2025

Гость (10:17:55 08-10-2025) Надоели нытики! Мало выходных - плохо, много - ещё хуже. Рад... А ты всем довольный петрушка? Отсутствует критическое восприятие действительности?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:22 08-10-2025

Гость (10:46:44 08-10-2025) А ты всем довольный петрушка? Отсутствует критическое воспр... "недовольный петрушка", а ты ему/ей свою действительность не навязывай. Каждый свою действительность заработал и заслужил сам

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:57 08-10-2025

Если бы для людей делали длинные выходные, то сделали бы их с 1 по 12 мая.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:12 08-10-2025

Гость (12:11:57 08-10-2025) Если бы для людей делали длинные выходные, то сделали бы их ... Нееееееее! В огороде или на дачке 10 дней?! Да ну его такой отдых.

  -13 Нравится
Ответить
