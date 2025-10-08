Минтруд: новогодние выходные в 2026 году продлятся рекордные 12 дней
Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го
08 октября 2025, 07:40, ИА Амител
Новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней и будут самыми долгими за предыдущие несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», – сказал он в интервью ТАСС.
Глава ведомства уточнил, что 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. В связи с этим их перенесли на 31 декабря 2025 года и 9 января 2026-го. Соответствующее постановление ранее подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Напомним, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.
Кроме того, основные периоды отдыха в 2026 году выпадают на следующие даты:
-
февральские праздники – с 21 по 23 февраля (3 дня);
-
мартовские праздники – с 7 по 9 марта (3 дня);
-
майские праздники – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);
-
июньские праздники – с 12 по 14 июня (3 дня);
-
ноябрьский праздник – 4 ноября;
-
предновогодний выходной – 31 декабря.
07:49:02 08-10-2025
Страна по срокам длительного тунеядства, войдет в запой алкоголика. Будет еще один антирекорд.
14:58:44 08-10-2025
Гость (07:49:02 08-10-2025) Страна по срокам длительного тунеядства, войдет в запой алко...
Ну хрен с ними, это их собственный выбор, как губить собственную жизнь. А помрут, так и к лучшему. Зато нормальные люди отдохнут и проведут время с родными.
09:48:46 08-10-2025
Было бы на что входить в запой алкоголика, по моему так длительное семейное безденежье (если только не в правоохранительной службе).
Выходными днями считать Субботу и воскресенье, Мишустину - можно, а нам остальным - накладно.
10:09:04 08-10-2025
Абсурд (09:48:46 08-10-2025) Было бы на что входить в запой алкоголика, по моему так длит... Деньжат на бухло найдем! И - на юга!!!
10:17:55 08-10-2025
Надоели нытики! Мало выходных - плохо, много - ещё хуже. Радуйтесь, с детьми время проведите, сами отдохните. Тем более отдыхать далеко не все будут, у кого сменная работа, выйдут на работу. А по поводу алкоголизма - так не пей, или силком кто-то заливает? Почему нормальные люди должны на алкоголиков оглядываться?
10:46:44 08-10-2025
Гость (10:17:55 08-10-2025) Надоели нытики! Мало выходных - плохо, много - ещё хуже. Рад... А ты всем довольный петрушка? Отсутствует критическое восприятие действительности?
12:18:22 08-10-2025
Гость (10:46:44 08-10-2025) А ты всем довольный петрушка? Отсутствует критическое воспр... "недовольный петрушка", а ты ему/ей свою действительность не навязывай. Каждый свою действительность заработал и заслужил сам
12:11:57 08-10-2025
Если бы для людей делали длинные выходные, то сделали бы их с 1 по 12 мая.
15:33:12 08-10-2025
Гость (12:11:57 08-10-2025) Если бы для людей делали длинные выходные, то сделали бы их ... Нееееееее! В огороде или на дачке 10 дней?! Да ну его такой отдых.