Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го

08 октября 2025, 07:40, ИА Амител

Мужчина / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней и будут самыми долгими за предыдущие несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», – сказал он в интервью ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. В связи с этим их перенесли на 31 декабря 2025 года и 9 января 2026-го. Соответствующее постановление ранее подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Напомним, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Кроме того, основные периоды отдыха в 2026 году выпадают на следующие даты: