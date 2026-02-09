Геккон из Таиланда пробрался к россиянке в квартиру

Он прибыл в корзине с фруктами

09 февраля 2026, 15:35, ИА Амител

Геккон домашний / Фото: социальные сети

Москвичка обнаружила в своей квартире незваного гостя — геккона, который, предположительно, прибыл из Таиланда в корзине с фруктами. Уже целую неделю женщина тщетно пытается найти экзотическое животное, которое оказалось в доме.

По словам 22-летней девушки, в конце января она побывала на тайском острове Пхукет. В последний день отпуска девушка приобрела на местном рынке корзину свежих экзотических фруктов, включая манго, лонган и рамбутан, чтобы привезти их домой. Продавец упаковал покупки в специальный контейнер для транспортировки.

По возвращении в Москву девушка открыла корзину. К своему удивлению, среди фруктов она обнаружила живого геккона. Испугавшись, ящерица моментально спрыгнула со стола и скрылась в неизвестном направлении. Несмотря на недельные поиски по всей квартире, девушке до сих пор не удалось ее найти. Москвичка обеспокоена состоянием геккона, так как опасается, что непривычный климат и стресс могли негативно сказаться на его самочувствии.