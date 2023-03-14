Гендиректор ВОЗ предрёк скорый конец пандемии COVID-19
Это может случиться уже в этом году, считает Тедрос Аданом Гебрейесус
14 марта 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уверен в том, что в 2023 году завершится пандемия коронавируса. Его слова приводит ТАСС.
"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", – сказал он.
Гендиректор отметил, что сейчас человечество находится в гораздо лучшем положении, указав на то, что "впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей теперь ниже", чем когда ВОЗ только использовала слово "пандемия" три года назад.
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