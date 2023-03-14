Гендиректор ВОЗ предрёк скорый конец пандемии COVID-19

Это может случиться уже в этом году, считает Тедрос Аданом Гебрейесус

14 марта 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уверен в том, что в 2023 году завершится пандемия коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", – сказал он.

Гендиректор отметил, что сейчас человечество находится в гораздо лучшем положении, указав на то, что "впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей теперь ниже", чем когда ВОЗ только использовала слово "пандемия" три года назад.