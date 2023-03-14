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Гендиректор ВОЗ предрёк скорый конец пандемии COVID-19

Это может случиться уже в этом году, считает Тедрос Аданом Гебрейесус

14 марта 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уверен в том, что в 2023 году завершится пандемия коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", – сказал он.

Гендиректор отметил, что сейчас человечество находится в гораздо лучшем положении, указав на то, что "впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей теперь ниже", чем когда ВОЗ только использовала слово "пандемия" три года назад.

Комментарии 3

  • Доктор Путин вылечил планету от Ковид-19, наконец это признали в самом ВОЗ. Да наверное наши вакцинаторы во власти которые в 2-3 раза увеличили свои доходы в пандемийные годы, кусают локти, чертыхаются, до последнего жаждали продолжить иглоукалывание, ввести это в календарь (с частотой уколов Жириновского), но хозяева поняли что дальше охмурять людей не получится, пошла сильная ответка и протрубили отбой. Скорее всего готовят ковид-2024, либо активируют другой немедицинский сценарий сокращения населения.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Из-за Третьей Мировой?
    14 марта, Гость   Ответить
  • А она что, ещё идёт?
    14 марта, Гость   Ответить
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