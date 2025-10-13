НОВОСТИКультура

Геннадий Хазанов избавился от пяти квартир и домов в России почти за миллиард рублей

Хазанов распродал практически всю недвижимость в России

13 октября 2025, 15:40, ИА Амител

Народный артист России Геннадий Хазанов продал почти всю свою недвижимость в стране на сумму около 1 млрд рублей. Как сообщает Shot, 79-летний артист избавился от пяти объектов в Москве и Подмосковье, выручив за них, по оценкам, около 706 млн рублей.

В число проданных объектов вошли:

  • квартира площадью 246 квадратных метров на улице Малая Молчановка в районе Арбата (примерно 237 млн рублей);
  • квартира площадью 255 квадратных метров на улице Спиридоновка в Пресненском районе (около 232 млн рублей);
  • трехэтажный дом с постройками общей площадью 845 квадратных метров и земельным участком в селе Дубки Одинцовского округа (около 112 млн рублей);
  • квартира площадью 114 квадратных метров на улице Серафимовича в Якиманке (около 102 млн рублей);
  • квартира с кладовкой в поселке Сосны Одинцовского округа площадью 112 квадратных метров (примерно 23 млн рублей).

В собственности Хазанова осталась только небольшая квартира площадью 39 квадратных метров на Люсиновской улице в Замоскворечье стоимостью около 21 млн рублей.

При этом артист по-прежнему является индивидуальным предпринимателем в сфере искусства и владеет 41% акций в ООО "Гидроресурс", занимающимся производством гидравлического и пневматического оборудования. Однако организация не отчитывается в налоговые органы уже восемь лет.

Геннадий Хазанов также остается художественным руководителем Московского театра эстрады.

Shot сообщал, что в адрес артиста высказывались претензии со стороны общественников, утверждавших, что он обладает израильским паспортом и проживает в Латвии. Сам Хазанов заявил, что из России не эмигрировал и продолжает активно выступать на отечественных сценах.

Ближайшие спектакли с участием артиста запланированы на 14 октября в Театре эстрады и на 31 октября в Театре Вахтангова, где подтвердили, что на сцене будет играть именно Хазанов.

Фото: pxhere.com

Аналитики прогнозируют резкий рост ставок по ипотеке

Предположительно, это произойдет после поднятия ключевой ставки
Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

15:46:16 13-10-2025

ничего себе, напетросянил.
а куда собрался-то? в глуш, в саратов?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:36 13-10-2025

Гость (15:46:16 13-10-2025) ничего себе, напетросянил.а куда собрался-то? в глуш, в ... а почему нет? он ЗВЕЗДА! я вот обычная бабка из Барнаула и у меня 12 квартир! А тут звезда и обалденно талантливый Хазанов!! Конечно он будет богат. Я сама проживаю в квартире 113 метров одна. А это суперзвезда с времен СССР

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:30 13-10-2025

Гость (16:11:36 13-10-2025) а почему нет? он ЗВЕЗДА! я вот обычная бабка из Барнаула и у... тяжело будет ползти до двери если инсульт или перелом шейки бедра

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:36 13-10-2025

Гость (16:11:36 13-10-2025) а почему нет? он ЗВЕЗДА! я вот обычная бабка из Барнаула и у... Тяжело тебе, старая, будет за неделю продать 12 квартир и перевести деньги на безопасный счёт, но ты справишься.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:59 13-10-2025

Гость (17:41:36 13-10-2025) Тяжело тебе, старая, будет за неделю продать 12 квартир и пе... завидовать нехорошо. грешно - на детях твоих отразится

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:49 13-10-2025

Гость (19:30:59 13-10-2025) завидовать нехорошо. грешно - на детях твоих отразится... Заметьте, триггерит только на тяжелую продажу 12 квартир, ползти с инсультом и переломом шейки бедра она согласна)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:39 13-10-2025

Гость (16:11:36 13-10-2025) а почему нет? он ЗВЕЗДА! я вот обычная бабка из Барнаула и у... Нищебродка, нафантазировала свои сокровенные мечты о 12 квартирах.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:39:43 14-10-2025

Гость (16:11:36 13-10-2025) а почему нет? он ЗВЕЗДА! я вот обычная бабка из Барнаула и у... бабка, иди мешки поворочай лучше🤣😂🤣

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:55 13-10-2025

че то я сомневаюсь что этот хазанов заработал на 5 квартир. Тут через него миллиарды отмывают

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:13 13-10-2025

Гость (16:28:55 13-10-2025) че то я сомневаюсь что этот хазанов заработал на 5 квартир. ... у него свой завод. почитайте буквы вверху

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:06 13-10-2025

Наверное, новость про томагавки прочитал😕

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрец

19:36:14 13-10-2025

Надеюсь не для того чтобы положить на безопасный счет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:55 14-10-2025

Лариса Долина N2 ?

  0 Нравится
Ответить
