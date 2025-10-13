Геннадий Хазанов избавился от пяти квартир и домов в России почти за миллиард рублей

Хазанов распродал практически всю недвижимость в России

13 октября 2025, 15:40, ИА Амител

Дом

Народный артист России Геннадий Хазанов продал почти всю свою недвижимость в стране на сумму около 1 млрд рублей. Как сообщает Shot, 79-летний артист избавился от пяти объектов в Москве и Подмосковье, выручив за них, по оценкам, около 706 млн рублей.

В число проданных объектов вошли:

квартира площадью 246 квадратных метров на улице Малая Молчановка в районе Арбата (примерно 237 млн рублей);

квартира площадью 255 квадратных метров на улице Спиридоновка в Пресненском районе (около 232 млн рублей);

трехэтажный дом с постройками общей площадью 845 квадратных метров и земельным участком в селе Дубки Одинцовского округа (около 112 млн рублей);

квартира площадью 114 квадратных метров на улице Серафимовича в Якиманке (около 102 млн рублей);

квартира с кладовкой в поселке Сосны Одинцовского округа площадью 112 квадратных метров (примерно 23 млн рублей).

В собственности Хазанова осталась только небольшая квартира площадью 39 квадратных метров на Люсиновской улице в Замоскворечье стоимостью около 21 млн рублей.

При этом артист по-прежнему является индивидуальным предпринимателем в сфере искусства и владеет 41% акций в ООО "Гидроресурс", занимающимся производством гидравлического и пневматического оборудования. Однако организация не отчитывается в налоговые органы уже восемь лет.

Геннадий Хазанов также остается художественным руководителем Московского театра эстрады.

Shot сообщал, что в адрес артиста высказывались претензии со стороны общественников, утверждавших, что он обладает израильским паспортом и проживает в Латвии. Сам Хазанов заявил, что из России не эмигрировал и продолжает активно выступать на отечественных сценах.

Ближайшие спектакли с участием артиста запланированы на 14 октября в Театре эстрады и на 31 октября в Театре Вахтангова, где подтвердили, что на сцене будет играть именно Хазанов.