Геннадий Хазанов избавился от пяти квартир и домов в России почти за миллиард рублей
Хазанов распродал практически всю недвижимость в России
13 октября 2025, 15:40, ИА Амител
Народный артист России Геннадий Хазанов продал почти всю свою недвижимость в стране на сумму около 1 млрд рублей. Как сообщает Shot, 79-летний артист избавился от пяти объектов в Москве и Подмосковье, выручив за них, по оценкам, около 706 млн рублей.
В число проданных объектов вошли:
- квартира площадью 246 квадратных метров на улице Малая Молчановка в районе Арбата (примерно 237 млн рублей);
- квартира площадью 255 квадратных метров на улице Спиридоновка в Пресненском районе (около 232 млн рублей);
- трехэтажный дом с постройками общей площадью 845 квадратных метров и земельным участком в селе Дубки Одинцовского округа (около 112 млн рублей);
- квартира площадью 114 квадратных метров на улице Серафимовича в Якиманке (около 102 млн рублей);
- квартира с кладовкой в поселке Сосны Одинцовского округа площадью 112 квадратных метров (примерно 23 млн рублей).
В собственности Хазанова осталась только небольшая квартира площадью 39 квадратных метров на Люсиновской улице в Замоскворечье стоимостью около 21 млн рублей.
При этом артист по-прежнему является индивидуальным предпринимателем в сфере искусства и владеет 41% акций в ООО "Гидроресурс", занимающимся производством гидравлического и пневматического оборудования. Однако организация не отчитывается в налоговые органы уже восемь лет.
Геннадий Хазанов также остается художественным руководителем Московского театра эстрады.
Shot сообщал, что в адрес артиста высказывались претензии со стороны общественников, утверждавших, что он обладает израильским паспортом и проживает в Латвии. Сам Хазанов заявил, что из России не эмигрировал и продолжает активно выступать на отечественных сценах.
Ближайшие спектакли с участием артиста запланированы на 14 октября в Театре эстрады и на 31 октября в Театре Вахтангова, где подтвердили, что на сцене будет играть именно Хазанов.
15:46:16 13-10-2025
ничего себе, напетросянил.
а куда собрался-то? в глуш, в саратов?
16:11:36 13-10-2025
Гость (15:46:16 13-10-2025) ничего себе, напетросянил.а куда собрался-то? в глуш, в ... а почему нет? он ЗВЕЗДА! я вот обычная бабка из Барнаула и у меня 12 квартир! А тут звезда и обалденно талантливый Хазанов!! Конечно он будет богат. Я сама проживаю в квартире 113 метров одна. А это суперзвезда с времен СССР
16:37:30 13-10-2025
Гость (16:11:36 13-10-2025) а почему нет? он ЗВЕЗДА! я вот обычная бабка из Барнаула и у... тяжело будет ползти до двери если инсульт или перелом шейки бедра
17:41:36 13-10-2025
Гость (16:11:36 13-10-2025) а почему нет? он ЗВЕЗДА! я вот обычная бабка из Барнаула и у... Тяжело тебе, старая, будет за неделю продать 12 квартир и перевести деньги на безопасный счёт, но ты справишься.
19:30:59 13-10-2025
Гость (17:41:36 13-10-2025) Тяжело тебе, старая, будет за неделю продать 12 квартир и пе... завидовать нехорошо. грешно - на детях твоих отразится
20:58:49 13-10-2025
Гость (19:30:59 13-10-2025) завидовать нехорошо. грешно - на детях твоих отразится... Заметьте, триггерит только на тяжелую продажу 12 квартир, ползти с инсультом и переломом шейки бедра она согласна)))
21:13:39 13-10-2025
Гость (16:11:36 13-10-2025) а почему нет? он ЗВЕЗДА! я вот обычная бабка из Барнаула и у... Нищебродка, нафантазировала свои сокровенные мечты о 12 квартирах.
07:39:43 14-10-2025
Гость (16:11:36 13-10-2025) а почему нет? он ЗВЕЗДА! я вот обычная бабка из Барнаула и у... бабка, иди мешки поворочай лучше🤣😂🤣
16:28:55 13-10-2025
че то я сомневаюсь что этот хазанов заработал на 5 квартир. Тут через него миллиарды отмывают
19:30:13 13-10-2025
Гость (16:28:55 13-10-2025) че то я сомневаюсь что этот хазанов заработал на 5 квартир. ... у него свой завод. почитайте буквы вверху
18:11:06 13-10-2025
Наверное, новость про томагавки прочитал😕
19:36:14 13-10-2025
Надеюсь не для того чтобы положить на безопасный счет
11:30:55 14-10-2025
Лариса Долина N2 ?