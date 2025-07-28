Генпрокуратура подтвердила факт хакерской атаки на информсистемы "Аэрофлота"

Из-за этого авиакомпания отменила 49 пар рейсов

28 июля 2025, 18:00, ИА Амител

Генпрокуратура России / Фото: t.me/genprocrf

Причиной сбоев в работе информационной системы "Аэрофлота" стала хакерская атака. В связи с этим авиакомпания отменила 49 пар рейсов 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ведомство поручило организовать надзорные мероприятия после задержек и отмен рейсов в аэропорту Шереметьево.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», - добавили в Генпрокуратуре.

Представители ведомства напомнили, что в терминалах аэропорта функционирует мобильная приемная. Туда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения своих прав.

Ранее хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow на своих ресурсах заявили, что они атаковали IT-инфраструктуру "Аэрофлота".

Киберперступники сообщили о продолжительной и масштабной операции, в ходе которой они скомпрометировали внутреннюю IT-инфраструктуру компании, получили и выгрузили истории перелетов, а также выкрали данные летавших "Аэрофлотом" россиян.

Как утверждают авторы поста, хакеры в течение года были внутри корпоративной сети перевозчика.