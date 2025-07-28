Генпрокуратура подтвердила факт хакерской атаки на информсистемы "Аэрофлота"
Из-за этого авиакомпания отменила 49 пар рейсов
28 июля 2025, 18:00, ИА Амител
Причиной сбоев в работе информационной системы "Аэрофлота" стала хакерская атака. В связи с этим авиакомпания отменила 49 пар рейсов 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Ведомство поручило организовать надзорные мероприятия после задержек и отмен рейсов в аэропорту Шереметьево.
«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», - добавили в Генпрокуратуре.
Представители ведомства напомнили, что в терминалах аэропорта функционирует мобильная приемная. Туда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения своих прав.
Ранее хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow на своих ресурсах заявили, что они атаковали IT-инфраструктуру "Аэрофлота".
Киберперступники сообщили о продолжительной и масштабной операции, в ходе которой они скомпрометировали внутреннюю IT-инфраструктуру компании, получили и выгрузили истории перелетов, а также выкрали данные летавших "Аэрофлотом" россиян.
Как утверждают авторы поста, хакеры в течение года были внутри корпоративной сети перевозчика.
18:48:06 28-07-2025
Банки собирают все данные о пользователях. Угадайте где все эти данные окажутся?
19:49:24 28-07-2025
Где данные окажутся (18:48:06 28-07-2025) Банки собирают все данные о пользователях. Угадайте где все ... Они, банки эти, фотографируют людей в офисах, потом нет гарантии, что к третьим лицам не попадёт вся информация.
20:57:41 28-07-2025
Ребята, а эта организация уведомила РКН об утечке в течение 24х часов? Ну и собственно новые оборотные штрафы....
21:33:27 28-07-2025
Гость (20:57:41 28-07-2025) Ребята, а эта организация уведомила РКН об утечке в течение ... А вот кста хороший вопрос: я летал когда-то Аэрофлотом => перс данные мои в виде паспортных данных у них есть. Они оплатят оборотный штраф => государству привалит баблишка. Предположим меня беспокоит утечка моих данных и я решаю паспорт поменять - логично? Думаю вполне
Так вот тогда чего я то пошлину платить должен за паспорт?
09:56:19 29-07-2025
Гость (21:33:27 28-07-2025) А вот кста хороший вопрос: я летал когда-то Аэрофлотом =>... Видимо за работу и материал для его изготовления
15:23:37 29-07-2025
Гость (09:56:19 29-07-2025) Видимо за работу и материал для его изготовления ... Ну так пусть из штрафа гос-во денежку на это и возьмет
23:52:47 28-07-2025
Гость (20:57:41 28-07-2025) Ребята, а эта организация уведомила РКН об утечке в течение ...
Ну заплатят они эти 50 или даже 100 тысяч рублей штрафа РКН, и что? Они теряют миллионы за каждый час простоя, думаете им действительно важна утечка наших паспортных данных? Ха!
09:03:10 29-07-2025
Sic semper tyrannis (23:52:47 28-07-2025) Ну заплатят они эти 50 или даже 100 тысяч рублей штрафа ... Какие 100 тысяч?)
10:03:29 29-07-2025
Гость (20:57:41 28-07-2025) Ребята, а эта организация уведомила РКН об утечке в течение ... Теперь Ырафлот пусть каждому, чьи перс.данные утекли, компенсирует утечку выплатой в размере 10 000 000 рублей.