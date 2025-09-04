Предприниматели указали на проблемы на Восточном экономическом форуме

04 сентября 2025, 18:38, ИА Амител

Машина патруля ГАИ стоит на дороге / Фото: amic.ru

Генпрокуратура проведет проверку Госавтоинспекции и Ространснадзора после жалоб бизнеса, поступивших на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщают "Ведомости".

Предприниматели пожаловались главе надзорного ведомства Игорю Краснову о барьерах при реализации инвестиционных проектов – речь шла о долгих процедурах согласования при организации съездов и примыканий к автомобильным дорогам, что снижает трафик, повышает риски и увеличивает сроки окупаемости вложений. Генеральный прокурор поручил оценить работу Росавтодора в части оказания государственных услуг.

Также представители бизнеса подняли вопросы развития рыбной отрасли и транспортной логистики. Управляющий группой компаний "Доброфлот" попросил содействия в увеличении квот на вылов в Беринговом море, а предприниматель из Приморья сообщил о систематических нарушениях сроков вывоза пустых вагонов РЖД, что приводит к сбоям в поставках.