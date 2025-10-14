От самозанятости к гибридной модели. В АКЗС оценили "перезагрузку" налогового эксперимента

Налог на профессиональный доход действует в Алтайском крае с 2020 года

14 октября 2025, 10:50, ИА Амител

Самозанятые / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Ксения Белоусова заявила, что в ближайшие годы в России может произойти преобразование налогового режима для самозанятых. По ее мнению, стране необходима новая модель, которая позволит сократить бюджетные потери и обеспечить гражданам социальные гарантии.

Как сообщает пресс-служба АКЗС, Совет Федерации предложил правительству РФ рассмотреть возможность досрочного завершения эксперимента с налогом на профессиональный доход уже в 2026 году. Однако Минэкономразвития настаивает, что эксперимент продлится как минимум до 2028 года и все обязательства перед самозанятыми будут выполнены. Тем не менее в экспертной среде все чаще звучат предложения начать обсуждение будущего режима уже сейчас, пишет "Банкфакс".

Белоусова отметила, что действующая система порождает злоупотребления. По ее словам, некоторые компании переводят штатных сотрудников в разряд самозанятых, чтобы избежать уплаты налогов и страховых взносов. В результате государство теряет доходы, а сами граждане лишаются пенсионных отчислений и социальной защиты.

«Имеет место и налоговый дисбаланс: ставки для самозанятых (4–6%) оказываются выгоднее, чем даже пониженные ставки для ИП в некоторых регионах – до 1%», – пояснила депутат.

По оценке Белоусовой, итогом обсуждений может стать создание новой "гибридной" формы – промежуточного статуса между самозанятым и индивидуальным предпринимателем. Такая модель, по ее мнению, должна сохранить простоту регистрации, но при этом включать элементы пенсионного и социального страхования.

Налог на профессиональный доход действует в Алтайском крае с 2020 года. Самозанятые – это граждане, работающие без юридического лица и без найма сотрудников, с годовым доходом до 2,4 млн рублей и налоговой ставкой 4–6%. По данным АКЗС, к 2024 году в регионе зарегистрировано более 135 тысяч самозанятых, из которых свыше пяти тысяч совмещают этот статус с основной работой. Таким образом, около трети экономически активного населения края занято в сфере малого и среднего бизнеса.