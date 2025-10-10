Как сообщили amic.ru экономисты, окончание эксперимента с самозанятыми вызвано бюджетными проблемами

Прекращение эксперимента с категорией самозанятых неизбежна, этот шаг обсуждается в бизнес-кругах уже несколько месяцев, вопрос лишь в сроках, главная причина – непростая ситуация с наполнением казны, считают опрошенные amic.ru эксперты.

Ранее Совфед принял постановление, в котором рекомендовал свернуть в 2026 году эксперимент с взиманием спецналога с самозанятых, предварительно оценив его результаты. Такое постановление принято по результатам правительственного часа в верхней палате российского парламента с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Причем в документе указывается также необходимость "разработки дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников".



Впрочем, в пресс-службе правительства заявили, что никаких изменений с самозанятыми до 2028 года не будет: эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028-м. Так что в течение этих лет условия налогообложения остаются прежними: для самозанятых граждан, имеющих доход не более 2,4 млн рублей в год, ставка налога на профессиональный доход составит 4% для физических лиц и 6% – для юридических.Как пояснил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, разговоры о ликвидации института самозанятых идут давно, поэтому ничего удивительного в постановлении Совфеда нет.

«Ситуация с бюджетом у нас непростая, налоговая нагрузка в целом повышается, отсюда и предложенное решение», – отметил собеседник.

Ключевая задача Минфина сегодня – покрыть дефицит бюджета, в том числе путем пересмотра тех или иных преференций, льгот и налогов для бизнеса, соглашается экономический аналитик, главный редактор InVoice Media Денис Миролюбов:

«Естественно, в такой ситуации будет возникать масса сомнительных идей, например, брать со здоровых неработающих граждан взносы за медстраховку или обсуждать отмену режима самозанятости. Но на практике ничего подобного не случится, как минимум до 2028 года».

По словам Миролюбова, отмена самозанятых технически сложна до формирования бюджета:

«Это же явно не быстрый процесс. Также чиновники прекрасно понимают, что отмена самозанятости заставит многих граждан попросту уйти в "тень" – а это не то, что нужно бюджету».

Владимир Буев напоминает, что ранее категория самозанятых в России появилась в порядке эксперимента, который планировалось осуществлять до 2030 года, потом срок снизили до 2028-го и сейчас уже речь о 2026-м:

«Можно сказать, что введение категории самозанятых в свое время было одним из лучших решений правительства в пользу малого бизнеса за последние лет 25. Сегодня ужесточение налоговой политики идет и по другим направлениям – повышается НДС с 20 до 22%, ранее этот налог составлял 18%. Так что ликвидация самозанятых – один из элементов общего процесса».

Что ждет самозанятых? Владимир Буев видит два варианта:

«Часть из них могут перевести в категорию индивидуальных предпринимателей, налоговая нагрузка для которых значительно выше. Других могут обязать заключить договоры с организациями-партнерами и фактически перевести в разряд наемных работников. Все будет зависеть от ситуации с бюджетом. Возможно, из разряда самозанятых будут изымать отдельные направления – ликвидировать станут постепенно».

