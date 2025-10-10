Почему в России хотят избавиться от самозанятых: комментарии экспертов
Как сообщили amic.ru экономисты, окончание эксперимента с самозанятыми вызвано бюджетными проблемами
10 октября 2025, 12:15, ИА Амител
Прекращение эксперимента с категорией самозанятых неизбежна, этот шаг обсуждается в бизнес-кругах уже несколько месяцев, вопрос лишь в сроках, главная причина – непростая ситуация с наполнением казны, считают опрошенные amic.ru эксперты.
Ранее Совфед принял постановление, в котором рекомендовал свернуть в 2026 году эксперимент с взиманием спецналога с самозанятых, предварительно оценив его результаты. Такое постановление принято по результатам правительственного часа в верхней палате российского парламента с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Причем в документе указывается также необходимость "разработки дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников".
Впрочем, в пресс-службе правительства заявили, что никаких изменений с самозанятыми до 2028 года не будет: эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028-м. Так что в течение этих лет условия налогообложения остаются прежними: для самозанятых граждан, имеющих доход не более 2,4 млн рублей в год, ставка налога на профессиональный доход составит 4% для физических лиц и 6% – для юридических.Как пояснил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, разговоры о ликвидации института самозанятых идут давно, поэтому ничего удивительного в постановлении Совфеда нет.
«Ситуация с бюджетом у нас непростая, налоговая нагрузка в целом повышается, отсюда и предложенное решение», – отметил собеседник.
Ключевая задача Минфина сегодня – покрыть дефицит бюджета, в том числе путем пересмотра тех или иных преференций, льгот и налогов для бизнеса, соглашается экономический аналитик, главный редактор InVoice Media Денис Миролюбов:
«Естественно, в такой ситуации будет возникать масса сомнительных идей, например, брать со здоровых неработающих граждан взносы за медстраховку или обсуждать отмену режима самозанятости. Но на практике ничего подобного не случится, как минимум до 2028 года».
По словам Миролюбова, отмена самозанятых технически сложна до формирования бюджета:
«Это же явно не быстрый процесс. Также чиновники прекрасно понимают, что отмена самозанятости заставит многих граждан попросту уйти в "тень" – а это не то, что нужно бюджету».
Владимир Буев напоминает, что ранее категория самозанятых в России появилась в порядке эксперимента, который планировалось осуществлять до 2030 года, потом срок снизили до 2028-го и сейчас уже речь о 2026-м:
«Можно сказать, что введение категории самозанятых в свое время было одним из лучших решений правительства в пользу малого бизнеса за последние лет 25. Сегодня ужесточение налоговой политики идет и по другим направлениям – повышается НДС с 20 до 22%, ранее этот налог составлял 18%. Так что ликвидация самозанятых – один из элементов общего процесса».
Что ждет самозанятых? Владимир Буев видит два варианта:
«Часть из них могут перевести в категорию индивидуальных предпринимателей, налоговая нагрузка для которых значительно выше. Других могут обязать заключить договоры с организациями-партнерами и фактически перевести в разряд наемных работников. Все будет зависеть от ситуации с бюджетом. Возможно, из разряда самозанятых будут изымать отдельные направления – ликвидировать станут постепенно».
Денис Миролюбов считает, что характер будущих изменений спрогнозировать сложно:
«Одно понятно – это случится нескоро, но случится обязательно. Скорее всего, будет пересмотр режима исходя из результата опроса самозанятых. Вполне возможно, процесс закончится унификацией с индивидуальными предпринимателями».
12:26:11 10-10-2025
А то без экспертов непонятно, что все нынешние повышения налогов оттого, что в бюджете ветер свищет. Наверное, что-то случилось.
12:26:19 10-10-2025
Зато как тащили туда всех, песнями с плясками. И чой-то вдруг нагрузка на бюджет, с чего бы?
12:34:52 10-10-2025
Может просто хватит возвращать НДС за продажу ресурсов? Они итак хорошо наживаются за наш счет.
12:59:46 10-10-2025
Гость (12:34:52 10-10-2025) Может просто хватит возвращать НДС за продажу ресурсов? Они ... Как можно в такой непростой момент думать о своих сиюминутных выгодах, и забывать о нуждах государства? А вдруг у какого -нибудь абрамовича или усманова яхта окажется на два метра короче, чем у наследного арабского принца? И что тогда? Как вы детям своим в глаза посмотрите?
13:29:25 10-10-2025
Гость (12:34:52 10-10-2025) Может просто хватит возвращать НДС за продажу ресурсов? Они ... Это свои, а народу - налог.
12:53:59 10-10-2025
Как-то не понятно. С зарплаты 40 тыс платят НДФЛ 13 процентов, а при доходах около 200 тыс (чтобы не перескочить планку в 2,4 млн в год) налог всего 4 процента. Это как?
13:05:58 10-10-2025
Гость (12:53:59 10-10-2025) Как-то не понятно. С зарплаты 40 тыс платят НДФЛ 13 проценто... Потому что "доход" в данном случае - это выручка. А не чистая прибыль. Не очень хороший пример, но вы же не думаете, что если магазин от вас получил условную тысячу выручки, то вся эта тысяча - это его прибыль?
13:28:44 10-10-2025
Гость (13:05:58 10-10-2025) Потому что "доход" в данном случае - это выручка. А не чиста... К сожалению, большинство так и думает
13:35:59 10-10-2025
Гость (13:05:58 10-10-2025) Потому что "доход" в данном случае - это выручка. А не чиста... не надо перекручивать, пример правильный. Доход это "чистый" доход, после оплаты всех затрат. У всех знакомых "самозанятых" доход не менее 200к, но указывают минималку и платят 4% от указанного дохода. Особенно распространено в бьюти сфере. Почему остальные должны платить 13%? + работодатель еще около 46%?
14:24:13 10-10-2025
Гость (13:35:59 10-10-2025) не надо перекручивать, пример правильный. Доход это "чистый"... у самозанятых доход это поступления, без учетов расходов, потому и процент такой маленький. НПД как налоговый режим не предусматривает учета расходов, налог начисляется на весь полученный доход без вычета затрат. И как вы получили 46% у работодателя по зарплате? НДФЛ два раза посчитали?
14:37:42 10-10-2025
Гость (14:24:13 10-10-2025) у самозанятых доход это поступления, без учетов расходов, по... НДФЛ - это вообще не налог работодателя. Он в данном случае выступает в качестве налогового агента - удерживает налог с работника и перечисляет его государству.
14:55:35 10-10-2025
Гость (14:37:42 10-10-2025) НДФЛ - это вообще не налог работодателя. Он в данном случае ... а я сказал что-то иное? я и поинтересовался как получилось 46% налога работодателя с зарплаты, если НДФЛ уже "учли" отдельно.
14:58:00 10-10-2025
Гость (14:24:13 10-10-2025) у самозанятых доход это поступления, без учетов расходов, по... а в соцфонд работодатель ничего не перечисляет? Вообще, как можно комментировать финансовые статьи не имея даже базовых знаний по экономике, вводя в заблуждение читателей? и ведь скорее всего комментирует взрослый человек...
15:26:06 10-10-2025
Гость (14:58:00 10-10-2025) а в соцфонд работодатель ничего не перечисляет? Вообще, как ... Так это как раз вы смешиваете все в кучу) Самозанятый чаще всего не работодатель, и да, он перечисляет за себя налог с выручки, расходы же его для целей налогообложения никак не учитываются в принципе. Это раз. Два - работодатель (неважно, юр. лицо или ИП с работниками) перечисляет взносы с ФОТ в размере 30% (есть нюансы, но это уже здесь лишнее), плюс взносы от несчастных случаев на производстве (от 0,2%). Плюс удерживает НДФЛ с работника, но это уже налог работника, а не работодателя. Что не так написал комментатор, которому вы отвечаете? 46% взносов с зп никак и никогда не получится)
15:39:56 10-10-2025
Гость (14:58:00 10-10-2025) а в соцфонд работодатель ничего не перечисляет? Вообще, как ... именно этим вопросом я и задаюсь, читая ваш комментарий, как так можно поступать?
но раз вы так осведомлены, не сочтите за труд, разложите 46%, что работодатель платит с зарплаты без учета НДФЛ. Макните, так сказать, меня в грязь лицом, я готов.
14:26:36 10-10-2025
Гость (13:35:59 10-10-2025) не надо перекручивать, пример правильный. Доход это "чистый"... Неправда. Самозанятые указывают в чеке именно выручку, то есть полученные деньги, а не доход за минусом расхода. Их расходы вообще никого не волнуют, ровно так же, как и расходы упрощенцев, которые выбрали налог с дохода. И вы всерьез думаете, что если ваши друзья занижают выручку, платя 4%, то они не будут этого делать, если заставить их платить, скажем 20%?) Опять же, я очень сомневаюсь, что с вами кто-то делится пикантными подробностями ухода от налогов, особенно если учесть, что вы вполне можете своих друзей и сдать.
14:30:14 10-10-2025
Гость (13:35:59 10-10-2025) не надо перекручивать, пример правильный. Доход это "чистый"... Самозанятые платят налог с выручки, а не с дохода. Поэтому и процент налога меньше. Сокрытие доходов - это отдельная проблема, не завясящая от системы налогообложения.
14:45:04 10-10-2025
Гость (14:30:14 10-10-2025) Самозанятые платят налог с выручки, а не с дохода. Поэтому и... Гы! Выручка = это и есть доход. В отличие от прибыли.
15:28:30 10-10-2025
Гость (14:45:04 10-10-2025) Гы! Выручка = это и есть доход. В отличие от прибыли. ... В разрезе того комментария, на который отвечали, под доходом человек подразумевал доходы за вычетом расходов. То есть прибыль. Типа с нее и берется налог у самозанятых. Ему попытались объяснить, что это не так)
12:56:54 10-10-2025
Ключевая фраза "чиновники прекрасно понимают, что отмена самозанятости заставит многих граждан попросту уйти в "тень" – а это не то, что нужно бюджету». Кому то очень нужно раскачать ситуацию.
13:31:02 10-10-2025
Гость (12:56:54 10-10-2025) Ключевая фраза "чиновники прекрасно понимают, что отмена сам... Власть все 25 лет качает-качает, да раскачать не может.
p.s. А понимать там некому, казнокрады и коррупционеры, если судить по новостям.
13:07:22 10-10-2025
Вообще-то с самого начала было понятно, что вся эта задумка с льготами для само занятых нужна было чтобы вытащить всех из тени. Как это произошло, начинают закручивать гайки. Просто дыры в бюджете заставляют это делать чуть раньше, а может и не раньше, а как и планировалось, но просто создают морально-причинную подоплеку такого непопулярного решения
13:07:56 10-10-2025
Изначально было ошибочное решение! Теперь как будут выкручиваться ?
13:20:22 10-10-2025
Денег нет, но вы там держитесь
17:32:19 10-10-2025
Гость (13:20:22 10-10-2025) Денег нет, но вы там держитесь... "Денег нет, но вы там держитесь" Д. Медведев
13:42:34 10-10-2025
Обратите внимание: все последние инициативы властей направлены на ухудшение жизни людей и экономики. Утильсбор, повышение НДС, запрет ютуба, закон о такси. Все законы из серии "Запретить, повысить, убрать". На фоне западных санкций по тому же автопрому, было бы логичнее убрать все пошлины и отменить утильсбор. Ан нет. Мы еще все ухудшаем. Вангую, скоро введут налог на СВО, интересно сколько процентов?
15:33:07 10-10-2025
Внимательный из Б (13:42:34 10-10-2025) Обратите внимание: все последние инициативы властей направл... Добавлю в сельском хозяйстве это запрет на подворный убой скота, а последняя инициатива введение Честного знака на мясо и изделия из мяса.
16:55:05 10-10-2025
Гость (15:33:07 10-10-2025) Добавлю в сельском хозяйстве это запрет на подворный убой ск... "В ворота дворцов можно достучаться только прикладами винтовок"(с)
14:17:10 10-10-2025
что за враньё? никто не избавляется, это неправда!! вы почему распространяете фэйки?! 14 миллионов самозанятых1 Изменения будут ТОЛЬКО по соцстраху - медицина, пенсия. И в графе о закл. подрядных договоров. Еще раз - про устранения самозанятости - ВРАНЬЁ
14:29:23 10-10-2025
Гость (14:17:10 10-10-2025) что за враньё? никто не избавляется, это неправда!! вы почем... да нет, не вранье, это рекомендация Совета Федерации Правительству РФ. Подробнее в Постановлении Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 8 октября 2025 г. "О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации". п. 3.2.
Перепись провели, в свет вывели, эксперимент можно заканчивать.
14:56:36 14-10-2025
Гость (14:17:10 10-10-2025) что за враньё? никто не избавляется, это неправда!! вы почем... Да им бы только кого нибудь ликвидировать убирать да обдирать. Совсем крыши отъехали как у дикарей безумию и варварству нет предела
14:49:44 10-10-2025
Неплательщики налогов выявились добровольно и в промышленных масштабах, теперь их взяли на заметку и будут гнуть пока не согнут. Кто не дрогнул и оставался в тени всё это время, когда остальные радостно бежали за копеечную выгоду - те так и будут.
14:54:35 10-10-2025
Гость (14:49:44 10-10-2025) Неплательщики налогов выявились добровольно и в промышленных... Это не избежно для всех... Налички в обороте все меньше и её будут выдавливать. Сейчас обучаются специальные направления ИИ по выявлению схем обхода от налогов. Лет 5-10 система станет рабочей и тогда уже все всё будут платить, но всегда есть те кто не будет ))
15:31:02 10-10-2025
Гость (14:54:35 10-10-2025) Это не избежно для всех... Налички в обороте все меньше и её... Я очень хочу посмотреть, как именно будут выдавливать наличку в условиях неработающего интернета, когда народ в магазине уже массово начинает ею рассчитываться) Или где-нибудь в отдаленных районах, где о мобильной связи-то не слышали.
16:58:49 10-10-2025
Гость (15:31:02 10-10-2025) Я очень хочу посмотреть, как именно будут выдавливать наличк... Народ в массе своей не очень дальновидный: "Это же удобно"(про карты), а то, что ты на заметке сейчас мало кого волнует. А потом будет поздно.
Самая рабочая стратегия - всем минимизировать использование карт и Маha, да-да, он не макс.
17:36:18 10-10-2025
Гость (16:58:49 10-10-2025) Народ в массе своей не очень дальновидный: "Это же удобно"(п... Видите ли в чем дело - ежели мне зп падает на карту, то никто меня ни на какую заметку не возьмет, ибо свой доход я всегда могу подтвердить, да мне и вопросов никто не задаст. И да, карта это удобно, и если будет возможность, я буду ею пользоваться. Не будет - не буду. Другое дело, если вы на карту понесете "левый" доход, но, думаю, таких идиотов найдется немного.
14:50:27 10-10-2025
Самозанятые платят 6%, если работают с юрлицами, и 4% — с физлицами. Так как они не делают отчислений в Пенсионный фонд, то и пенсия у них будет минимальная, и стаж не идёт. За социальное страхование они тоже не платят.
Те, кто зарабатывает 200 тысяч и не пробивает чеки (то есть, по сути, не платит налоги), — это их проблемы. Если они получают деньги не наличными, а переводом, то им придётся изрядно потрудиться, чтобы доказать налоговой происхождение этих денег (если, конечно, налоговая возьмётся за них). А уж если возьмётся, то заставят заплатить все налоги да ещё и со штрафами.
Сейчас бизнес активно пользуется тем, что нанимает не в штат, а работает с самозанятыми, и, соответственно, не платит налоги за сотрудника... Все это видят и знают, и, видимо, лазейку хотят прикрыть.
Скорее всего, самозанятых обяжут платить в Пенсионный фонд и соцстрах какую-то сумму, повысят лимит доходов (например, до 5 млн в год) и процент налога (до 10%), а также ужесточат ответственность за уход от налогов.
15:51:47 10-10-2025
Гость (14:50:27 10-10-2025) Самозанятые платят 6%, если работают с юрлицами, и 4% — с фи... Ну и нафиг кому такая самозанятость с 10% налога, пенсионным и тд? ИП на УСН 6% и Вася кот!
16:05:07 10-10-2025
Гость (15:51:47 10-10-2025) Ну и нафиг кому такая самозанятость с 10% налога, пенсионны... Вы забываете, что теперь на УСН еще и НДС платят. Разве что вы совсем микро, у которого выручка до 10 млн в год. И то, подозреваю, таких тоже заставят что-то да платить помимо 6%.
16:32:34 10-10-2025
Гость (16:05:07 10-10-2025) Вы забываете, что теперь на УСН еще и НДС платят. Разве что ... Ага , по проекту с 10 млн. А самозанятого ограничение - 2 млн с копейками. Не забывайте.
17:38:49 10-10-2025
Гость (16:32:34 10-10-2025) Ага , по проекту с 10 млн. А самозанятого ограничение - 2 мл... Да не пойдет народ с самозанятости на ИП, головняков и налогов в разы больше. Просто тихо закроют самозанятость и будут без палева работать так.
18:56:07 10-10-2025
Гость (17:38:49 10-10-2025) Да не пойдет народ с самозанятости на ИП, головняков и налог... Две платежки в квартал - страховые взносы и % с оборота. Это офигеть как сложно. Бухгалтеру 3000 р в квартал за все услуги. Сложно аж опупеть.
23:11:51 10-10-2025
Гость (18:56:07 10-10-2025) Две платежки в квартал - страховые взносы и % с оборота. Это... Ну да, и полтинничек взносов за красивые глаза каждый год как с куста)
10:07:42 11-10-2025
Гость (23:11:51 10-10-2025) Ну да, и полтинничек взносов за красивые глаза каждый год ка... Так вычет не забываем то на страховые взносы при уплате авансовых платежей усн
09:20:51 12-10-2025
Гость (23:11:51 10-10-2025) Ну да, и полтинничек взносов за красивые глаза каждый год ка... ну и пенсия в 65, а самозанятому фиг.
12:25:41 12-10-2025
Гость (18:56:07 10-10-2025) Две платежки в квартал - страховые взносы и % с оборота. Это... А сумма соцстраха, онлайн кассы, Фискальные накопители, ОФД, % за эквайринг, обслуживание расчетного счета, да плюс еще 4% с дохода, "бухгалтер 3000 в квартал" - вот нагрузка!
16:14:28 10-10-2025
Гость (15:51:47 10-10-2025) Ну и нафиг кому такая самозанятость с 10% налога, пенсионны... только уже поговаривают НДС с 10 млн для ИП и ни факт, что и им не повысят %. Никто не говорит, что самозанятые будут полный пакет платить скорее всего какой-то взнос в соц.страх и по желанию в пенсионный... но это только догадки, пенсионерам скорее всего ничего не платить.
16:41:48 10-10-2025
Гость (16:14:28 10-10-2025) только уже поговаривают НДС с 10 млн для ИП и ни факт, что и... У самозанятого лимит 2,4 млн в год, а это значительно меньше 10 млн, так что больше 6% и ИП платить не будет. Без всяких НДС.
18:10:19 10-10-2025
Гость (16:41:48 10-10-2025) У самозанятого лимит 2,4 млн в год, а это значительно меньш... Не понимаю при чет тут 2.4 - вопрос про упразднение или изменения формата самозанятого, так точно не оставят раз зашла речь... повысят и лимит и налог и всё что захотят.. и ИП обложат. Какой смысл кричать как сейчас, если налоги меняются каждый год?? Речь идет о будущем, а не о том как живется сейчас всем ..))
18:57:32 10-10-2025
Гость (18:10:19 10-10-2025) Не понимаю при чет тут 2.4 - вопрос про упразднение или изме... Когда последний раз меняли % у ИП?
16:35:35 10-10-2025
Гость (14:50:27 10-10-2025) Самозанятые платят 6%, если работают с юрлицами, и 4% — с фи... Да позакрываются и все и этих денег бюджет не увидит, нет дураков работать себе в убыток, покупательская активность падает, народ нищает, малый бизнес вымрет и все, останется только крупный бизнес без конкуренции.
15:45:10 10-10-2025
Ох сколько видных экономистов отписалось. Почему же вы с такими знаниями еще не в минфине или минэкономики?
16:13:27 10-10-2025
Гость (15:45:10 10-10-2025) Ох сколько видных экономистов отписалось. Почему же вы с так... Непонятно, чем вы гордитесь. Своей полной экономической и юридической безграмотностью? А это точно хорошо? Нет, государству, ясен пень, очень выгодно, когда человек рассуждает о том, что взносов платится 46%, а НДФЛ платит работодатель. Но что-то мне подсказывает, что гражданину было бы полезно хоть немного разбираться в налоговой системе той страны, где ему посчастливилось родиться.
18:36:00 10-10-2025
Гость (16:13:27 10-10-2025) Непонятно, чем вы гордитесь. Своей полной экономической и юр... Кто вам в голову набрызгал о моей безграмотности? Или музыкой навеяло? Если вы такой умный и грамотный, то почему еще прозябаете в регионе, а не пишите законы? Не хватает умища? А теперь минусуйте. Мне это даже нравится.
17:04:59 10-10-2025
Гость (15:45:10 10-10-2025) Ох сколько видных экономистов отписалось. Почему же вы с так... Потому, что там друзья "кого нельзя называть". Поляна зачищена уже и для детей друзей , фамилия Патрушев, Кириенко Вам ничего не говорит?
17:07:42 10-10-2025
Гость (15:45:10 10-10-2025) Ох сколько видных экономистов отписалось. Почему же вы с так... Мы тут обсуждаем проблемы с точки зрения интересов государства, а эти лица "принимающие решения" с точки зрения усидеть на должности и передать её отпрыскам.
16:59:54 10-10-2025
Я такое уже наблюдал. Раньше ИП платили совсем немного,Ане зависимости работали или нет. "Гении" из правительства подумали, а чего бы не поднять в 4 раза плату по году? Как сейчас помню,расчеты показывали +9 млрд в год (сама по себе цифра смешная), а потом фиииигаааак и мину 6 млрд, так как большинство закрыли ИП к свиньям собачьим
17:54:48 10-10-2025
Гость (16:59:54 10-10-2025) Я такое уже наблюдал. Раньше ИП платили совсем немного,Ане з... Расскажи- сколько раньше платили ИП на УСН без учета расходов в процентах и сколько платят сейчас, тоже в процентах? Ну так, для образования.
18:17:58 10-10-2025
Гость (17:54:48 10-10-2025) Расскажи- сколько раньше платили ИП на УСН без учета расходо... Раньше ИП платил взносы (ЕСН) с того, что наработал, а сейчас платит фиксированную сумму просто по факту того, что он ИП) Так что не передергивайте, собственно налог на УСН отнюдь не единственный платеж для этого ИП. И да, ваш оппонент прав - "фиксированные платежи за три года выросли в четыре раза, сумма взносов стала довольно ощутимой для многих ИП, особенно в отдаленных сельских местностях и небольших городах. Кроме того, для предпринимателей, использовавших общий режим налогообложения, по-прежнему добавлялась обязанность уплачивать ЕСН... " Если поищете по цитате, там вообще статья довольно любопытная.
18:59:43 10-10-2025
Гость (18:17:58 10-10-2025) Раньше ИП платил взносы (ЕСН) с того, что наработал, а сейча... вопрос был залан про %. Страховые взносы - копейки за квартал.
19:02:45 10-10-2025
В самозанятые с 18 года перекочевало приблизительно 90 проц. всех безработных граждан (служба занятости, пособия, слетел с пособий и в самозанятые, там же есть справки о доходах и ну получать льготы от государства). Сейчас, если завершить предоставление налогового режима сз, вся эта масса вновь испортит цифры по безработице)
23:07:27 10-10-2025
Гость (19:02:45 10-10-2025) В самозанятые с 18 года перекочевало приблизительно 90 проц... Проведи эксперимент - встань на учет в СЗН и продержись в статусе безработного хотя бы пару месяцев.