Экономист прокомментировал предложение создать спецкомиссию по спорам вокруг пенсий
Профессор назвал amic.ru ситуации, когда трудовой стаж может "пропасть" при назначении пенсий и кто должен его "искать"
22 июля 2025, 06:15, ИА Амител
Решение о создании специальной структуры, которая решала бы спорные вопросы назначения пенсий в досудебном порядке, является правильным и позволит избежать потери стажа для гражданина, когда работодатель не выплачивал полностью взносы в страховые фонды или небрежно вел документацию работника. Такое мнение высказал amic.ru экономист, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
О создании межведомственной комиссии по реализации пенсионных прав граждан ранее сообщила "Парламентская газета". Законопроект об этой структуре, призванной оперативно снимать спорные вопросы о назначении и размере пенсий, разработан в Минтруде РФ. Предполагается, что наличие комиссии позволит избежать судебных разбирательств, на которые у граждан порой уходит немалое время. Предполагается, что ей проще будет прояснить, какие периоды трудового стажа не были учтены при расчете пенсии, поскольку в случае необходимости она сможет привлечь к процессу специалистов налоговой службы. По словам депутата Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, "пенсия может быть существенно занижена, если некоторые периоды работы не были учтены из-за ошибок в документах или непредоставления справок".
"Это верное решение. В практике Социального фонда порой возникают проблемы учета факторов, влияющих на уровень назначенных пенсий. Например, не учитывается стаж, который реально существовал, но работодатель выплачивал человеку зарплату наличными и не вел должным образом документацию о сотрудниках", – рассказал Александр Сафонов.
Кроме того, при назначении пенсии порой возникают сложности учета проживания и работы на территории, на которой происходили техногенные катастрофы, либо с так называемым "северным стажем", обратил внимание собеседник.
"Иногда не все документы присутствуют в пенсионном фонде, поскольку цифровизация учетных документов кадровых служб тех организаций, где работал человек, проведена недостаточно профессионально. Учитывая все вышеназванные обстоятельства, должна быть специальная структура, которая бы их рассматривала в досудебном порядке. Это, безусловно, сократит время пересмотра неверных решений, но никоим образом не отменяет судебное разбирательство, если оно потребуется", – рассказал Александр Сафонов.
При этом Социальный фонд при назначении пенсий не может учесть все обстоятельства, связанные с нарушениями правил учета трудового стажа, это приводит к спорным ситуациям, решить которые должны согласованно различные ведомства.
Как отметил эксперт, еще в 2004 году Конституционный суд принял решение: если работодатель уклонялся от уплаты страховых взносов, и в учетной базе пенсионного фонда отсутствуют данные об их уплате, то это не означает, что работник теряет право на назначение пенсии.
"Это уже проблема государства, не обеспечившего предоставления работодателем правильных документов о стаже и размере заработной платы", – заключил профессор Финансового университета.
06:41:16 22-07-2025
Разогнать халдеев Соц. фонда, которые сами сжирают большую часть страхового фонда, а создать бюджетную статью по пенсиям, будет большая экономия.
07:26:53 22-07-2025
Чиновничья саранча оккупировала страну и только множится пожирая все до чего дотягивается. Во всем Советском Союзе чиновников было меньше, чем в нынешней России.
08:27:04 22-07-2025
Очень нужное решение!
09:31:28 22-07-2025
ник (08:27:04 22-07-2025) Очень нужное решение!... а не вменят ли им право отменять пенсии тем ко негодный?
перечислил мошенгникам мильён - в дом престарелых и изъятие пенсии?
08:29:53 22-07-2025
Да ,гражданам пришлось очень несладко,когда надо было выживать в 90е годы.Там было не до выбора -законно ,не законно,работали где придётся.Поэтому ,коль государство объявило себя преемником прошлой системы ,то пусть и берёт на себя издержки того безобразия ,которое устроили "реформаторы".Почему мы должны это расхлёбывать и покрывать из своего кармана?
08:54:12 22-07-2025
Не только в 90е , в 2000 да и до сих пор встречаются работы без оформления! Самозанятость отдельная тема обмана граждан.
10:07:46 22-07-2025
Когда увеличивали пенсионный возраст обещали пенсию повысить в итоге провели реформу и сделали так что многие не смогли выйти на пенсию так как люди без официального трудоустройства работали, а кто смог, вышел на пенсию МРОТ, обманули людей, работали всю жизнь, а пенсия МРОТ, работать теперь до гробовой доски потому что прожить на пенсию не возможно.
11:20:29 22-07-2025
Почему не добавляют в стаж учебу в ВУЗе? Во время учебы 5 лет я 12 месяцев проработал на практике на заводах.
11:26:08 22-07-2025
Гость (11:20:29 22-07-2025) Почему не добавляют в стаж учебу в ВУЗе? Во время учебы 5 ле... учиться хорошо надо было.
12:49:27 22-07-2025
Musik (11:26:08 22-07-2025) учиться хорошо надо было.... А тебе бестолковкой хорошо бы соображать,бот продажный.
13:05:07 22-07-2025
Гость (11:20:29 22-07-2025) Почему не добавляют в стаж учебу в ВУЗе? Во время учебы 5 ле... Полностью солидарен с вами.Не за что,не про что отбахали пять лет,да ещё сколько проработали за это время на разных практиках и без практик.Я помню ,мы после 3 курса полтора месяца работали на ГАЗе,чтобы заработать грузовую машину для института,а сколько строили,а сколько убирали урожай?И ведь учёба была в основном за наш счёт,хотя и платили нам стипендию.И как будто мы получали специальность чтобы на Америку работать, а не на наше государство или просто дурака валяли.И ещё с высоких трибун морозят про какой то престиж инженера,когда это время и в трудовой стаж не хотят включать.Для тех на кого опирается режим они предусмотрели и льготы и раннюю пенсию и прочее.А вы пашите ,вкалывайте до глубокой старости ,может и удастся выйти на пенсию.