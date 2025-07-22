Экономист прокомментировал предложение создать спецкомиссию по спорам вокруг пенсий

Профессор назвал amic.ru ситуации, когда трудовой стаж может "пропасть" при назначении пенсий и кто должен его "искать"

22 июля 2025, 06:15, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Решение о создании специальной структуры, которая решала бы спорные вопросы назначения пенсий в досудебном порядке, является правильным и позволит избежать потери стажа для гражданина, когда работодатель не выплачивал полностью взносы в страховые фонды или небрежно вел документацию работника. Такое мнение высказал amic.ru экономист, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

О создании межведомственной комиссии по реализации пенсионных прав граждан ранее сообщила "Парламентская газета" . Законопроект об этой структуре, призванной оперативно снимать спорные вопросы о назначении и размере пенсий, разработан в Минтруде РФ. Предполагается, что наличие комиссии позволит избежать судебных разбирательств, на которые у граждан порой уходит немалое время. Предполагается, что ей проще будет прояснить, какие периоды трудового стажа не были учтены при расчете пенсии, поскольку в случае необходимости она сможет привлечь к процессу специалистов налоговой службы. По словам депутата Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, "пенсия может быть существенно занижена, если некоторые периоды работы не были учтены из-за ошибок в документах или непредоставления справок".

"Это верное решение. В практике Социального фонда порой возникают проблемы учета факторов, влияющих на уровень назначенных пенсий. Например, не учитывается стаж, который реально существовал, но работодатель выплачивал человеку зарплату наличными и не вел должным образом документацию о сотрудниках", – рассказал Александр Сафонов.

Кроме того, при назначении пенсии порой возникают сложности учета проживания и работы на территории, на которой происходили техногенные катастрофы, либо с так называемым "северным стажем", обратил внимание собеседник.

"Иногда не все документы присутствуют в пенсионном фонде, поскольку цифровизация учетных документов кадровых служб тех организаций, где работал человек, проведена недостаточно профессионально. Учитывая все вышеназванные обстоятельства, должна быть специальная структура, которая бы их рассматривала в досудебном порядке. Это, безусловно, сократит время пересмотра неверных решений, но никоим образом не отменяет судебное разбирательство, если оно потребуется", – рассказал Александр Сафонов.

При этом Социальный фонд при назначении пенсий не может учесть все обстоятельства, связанные с нарушениями правил учета трудового стажа, это приводит к спорным ситуациям, решить которые должны согласованно различные ведомства.

Как отметил эксперт, еще в 2004 году Конституционный суд принял решение: если работодатель уклонялся от уплаты страховых взносов, и в учетной базе пенсионного фонда отсутствуют данные об их уплате, то это не означает, что работник теряет право на назначение пенсии.