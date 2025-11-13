По словам Сергея Лаврова, неизвестные доклады получил президент Трамп перед началом подготовки к саммиту

13 ноября 2025, 14:58, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию Corriere della Sera, опубликованном на портале ведомства, перенос ранее намеченного российско-американского саммита в Будапеште был спровоцирован "подковерными докладами", поступившими в распоряжение Дональда Трампа.

Министр также заверил, что Москва сохраняет готовность к проведению встречи на высшем уровне в столице Венгрии, при условии, что подготовка к ней будет учитывать результаты прошлых обсуждений.

«Для проведения саммита необходимо наличие детально проработанной программы», – указал Лавров.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, ставший восьмым с начала года. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, после беседы, длившейся два с половиной часа, Москва и Вашингтон договорились незамедлительно приступить к организации новой встречи на высшем уровне, местом проведения которой мог стать Будапешт.

Однако впоследствии Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным в Будапеште. В свою очередь, российский президент отметил, что речь идет скорее о переносе сроков встречи.