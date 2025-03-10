Главному женскому 20 лет. Телеканал Dомашний провел праздничную акцию для женщин Барнаула

В ТРЦ "Арена" установили яркую фотозону и делали подарки всем женщинам

10 марта 2025, 11:10, ИА Амител erid: 2W5zFJ7E5LU

Праздничная фотозона в ТРЦ "Арена"/ Фото предоставлено телеканалом Dомашний

В марте любимый многими женщинами телеканал Dомашний празднует знаменательную дату – двадцатилетие. В честь юбилея он подготовил для зрительниц Барнаула приятный сюрприз. Жительницы города получили возможность стать частью большого комьюнити Dомашнего. В ТРЦ "Арена" команда телеканала установила праздничную инсталляцию в виде огромного торта, которая стала отличным местом для ярких фотографий.

8 и 9 марта Dомашний провел специальную акцию: промоутеры дарили девушкам фирменные календари с актерами популярных сериалов канала и промокоды на один месяц бесплатной подписки на сайт Dомашнего.

Календарь – это уже традиционный спецпроект канала. Главная идея – это своего рода игра в мужской кастинг, где представительницы прекрасной половины могут выбрать своего принца. Календарь пропитан атмосферой романтики: воздушные шары, торты и роскошные букеты – все то, что так любят женщины. Главная "фишка" – артисты, которые предстают в шутливом амплуа идеальных красавцев и искренне хотят завоевать расположение зрительниц.

Календарь Dомашнего ведут с первого месяца весны: 6 марта 2005 года канал начал свое вещание на ТВ.

Праздничная фотозона в ТРЦ "Арена"/ Фото предоставлено телеканалом Dомашний

За 20 лет Dомашний прошел большой путь. В 2005 году он выглядел смелым экспериментом. Это было полезное и познавательно телевидение, своего рода домашняя энциклопедия, тележурнал. А сегодня – один из первых телеканалов, который полностью отвечает интересам своей аудитории.

Спустя годы изменились не только программы. Женщины у экрана теперь другие – они знают, чего хотят, и умеют добиваться целей. Вслед за своими зрительницам героини Dомашнего тоже "повзрослели" – теперь это не беззащитные Золушки, ждущие спасения, а деятельные женщины, которые сами творят свою судьбу. Они не боятся принимать сложные решения и готовы к переменам, но при этом остаются верными главным жизненным принципам – любви к семье и сохранению традиционных семейных устоев.

Подробнее об истории канала можно узнать на праздничной странице.

АО "Новый Канал"

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