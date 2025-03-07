Главными пользователями программы долгосрочных сбережений в Сибири стали женщины

Они опередили мужчин по количеству и сумме взносов

07 марта 2025, 15:20, ИА Амител erid: 2W5zFJUPQv4

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году жители Сибири направили свыше 3,4 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС) СберНПФ. Средства уже начали приносить инвестиционный доход, а к концу августа к ним добавится и государственное софинансирование. Помимо этого, сибиряки перевели в программу около 8 млрд рублей накопительной пенсии. Эти средства формировались из отчислений работодателей, однако новые поступления остановили в 2014 году.

Кто чаще выбирает программу?

Основными участниками ПДС в Сибири стали женщины, оформив 69% всех договоров. Кроме того, они вдвое опередили мужчин по размеру личных взносов. Больше всего вкладчиц проживает в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

"Программа долгосрочных сбережений актуальна в любом возрасте. Она позволяет "разморозить" средства накопительной пенсии и приумножить личные сбережения. ПДС поможет научиться копить на большие мечты, сколотив приличную сумму еще в среднем возрасте. А сибиряки зрелого возраста смогут обеспечить себе дополнительный доход к пенсии", – сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Как стать участником ПДС?

Присоединиться к программе можно, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом, например, СберНПФ.

Сбережения рассчитывают исходя из нескольких источников:

личных средств – минимальный взнос от 2 тыс. руб. в год;

государственного софинансирования – размер зависит от суммы взносов и уровня доходов участника, но может составлять до 36 тыс. руб. в течение десяти лет;

дохода от инвестирования всех сбережений;

налогового вычета на личные взносы – при оплате 13% можно вернуть до 52 тыс. руб. за каждый календарный год;

накопительной пенсии – средства можно перевести в программу и сделать частью долгосрочных сбережений.

Как получить накопленные средства?

Участник сам выбирает способ получения выплат:

единовременно – через 15 лет с момента заключения договора;

ежемесячно – на срок от пяти лет – через 15 лет с начала программы;

при достижении 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). В этом случае сумма будет индексироваться ежегодно;

досрочно – в особых жизненных ситуациях, например, потеря кормильца или необходимость дорогостоящего лечения (список особых жизненных ситуаций может быть расширен по решению правительства РФ).

Личные взносы и инвестиционный доход на них по договору долгосрочных сбережений защищены Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн руб.

ПАО "Сбербанк"

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