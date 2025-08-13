Медиаконсультант поделится опытом в рамках пленарной сессии площадки "Работа со СМИ"

13 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Елена Пацар и редакция amic.ru / Фото: amic.ru

Медиаконсультант, преподаватель медиатехнологий и главный редактор amic.ru Елена Пацар примет участие в форуме "Мой креатив. Мой бизнес", который проходит с 12 по 14 августа в парке "Изумрудный". Эксперт в сфере медиа поделится своим опытом в рамках пленарной сессии площадки "Работа со СМИ" – она начнется в 11:00.

Мероприятие ставит перед собой цель создать пространство для конструктивного обмена опытом между региональными предпринимателями и ведущими СМИ Алтайского края. Бизнесменам покажут эффективные способы взаимодействия с прессой, расскажут о формировании репутации брендов и привлечении новой аудитории с помощью ресурсов региональных медиаканалов.

Также в форуме примет участие директор по маркетингу медиагруппы FM-Продакшн, руководитель премии "Народный знак качества" и сертифицированный практик дизайн-мышления Татьяна Бондарева. 14 августа она поучаствует в сессии-разборе региональных брендов. Кроме того, участниками "Мой креатив. Мой бизнес" станут руководитель отдела интернет-продаж медиагруппы FM-Продакшн Надежда Клаус и директор по персоналу медиагруппы FM-Продакшн Ольга Храмцова.