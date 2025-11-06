"Гнать поганой метлой". Экс-депутат из Новосибирска потребовала убрать частников из ЖКХ
06 ноября 2025, 21:00, ИА Амител
Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя жестко раскритиковала подход властей к подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зиме. По ее мнению, новые штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону не помогут решить проблему изношенных теплосетей, сообщает "Om1 Новосибирск".
«Для юрлиц штраф от 20 до 40 тыс. руб., для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб. Будем надеяться, что старые ржавые трубы испугаются и не станут рваться в самые морозы», – написала Ганзя в соцсетях.
Она также подчеркнула, что штрафы не устранят причин аварий:
«Что, от этого теплотрассы перестанут быть аварийными? Эти штрафы – абсолютная глупость, они проблему не решают».
В качестве альтернативы экс-депутат предложила:
финансировать ЖКХ непосредственно из бюджета;
ввести жесткий общественный контроль за расходованием средств;
вывести частные концессии из системы ЖКХ.
«Гнать поганой метлой из системы ЖКХ все концессии, этих пиявок, которые, не выполняя необходимых работ, тянут из бюджета немалые деньги», – заявила Ганзя.
По ее мнению, в условиях российского климата системы жизнеобеспечения должны быть государственными, и только это позволит предотвратить регулярные аварии в зимний период.
Ранее депутаты выступили с инициативой вернуть ЖКХ под государственный контроль. Поводом для столь радикального предложения послужило очередное повышение тарифов с 1 июля 2025 года, которое в среднем составило почти 12%.
21:28:49 06-11-2025
в принципе депутат прав на 100%. Были ЖКО, сделали управляйки и что изменилось? Раньше руководителю муниципальной конторы, чтобы денюжку положить в карман, надо было напрячься и сделать официальную бумажку, которую можно было проверить (при желании). Сегодня бабло стало официально перетекать в карманы частника напрямую, потому что сегодня он уже не боится, что его возьмут за штаны, т.к. всё по закону -экономия, понимаешь.
05:54:39 07-11-2025
Респект
07:39:27 07-11-2025
- "Гнать поганой метлой из системы ЖКХ все концессии, этих пиявок, которые, не выполняя необходимых работ, тянут из бюджета немалые деньги" ------------ На счет пиявок, это в самую точку, ибо то болото, которое создано, их тьма, тьмущая.
07:56:39 07-11-2025
Самое прикольное судиться с управляшкой. Там лежат деньги собственников домов, а своих денег у управляшки нет.
08:20:19 07-11-2025
Сами депутаты и все ветви власти создали прецедент, когда системы ЖКХ нет просто, а есть сплошное воровство. Ах, ах... толи еще будет.
10:14:17 07-11-2025
Очень правильное предложение !!!
12:36:01 07-11-2025
Ахаха, как быстро вы забыли фильм Афоня. Молодым советую посмотреть - там про государственное ЖКХ.
12:38:10 07-11-2025
Мы вас грабить не дадим!Сами будем!
14:08:20 07-11-2025
Может просто нет конкуренции? А если будет конкуренция, то деньги потекут мимо чиновников и они опять будут кричать "запретить всех". Так что без структурных изменений так и будем терпеть. А структурные изменения чиновникам не нужны, у них и так хорошо. Круг замкнулся.