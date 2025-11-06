"Гнать поганой метлой". Экс-депутат из Новосибирска потребовала убрать частников из ЖКХ

По ее мнению, в условиях российского климата системы жизнеобеспечения должны быть государственными

06 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя жестко раскритиковала подход властей к подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зиме. По ее мнению, новые штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону не помогут решить проблему изношенных теплосетей, сообщает "Om1 Новосибирск".

«Для юрлиц штраф от 20 до 40 тыс. руб., для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб. Будем надеяться, что старые ржавые трубы испугаются и не станут рваться в самые морозы», – написала Ганзя в соцсетях.

Она также подчеркнула, что штрафы не устранят причин аварий:

«Что, от этого теплотрассы перестанут быть аварийными? Эти штрафы – абсолютная глупость, они проблему не решают».

В качестве альтернативы экс-депутат предложила:

финансировать ЖКХ непосредственно из бюджета;

ввести жесткий общественный контроль за расходованием средств;

вывести частные концессии из системы ЖКХ.

«Гнать поганой метлой из системы ЖКХ все концессии, этих пиявок, которые, не выполняя необходимых работ, тянут из бюджета немалые деньги», – заявила Ганзя.

По ее мнению, в условиях российского климата системы жизнеобеспечения должны быть государственными, и только это позволит предотвратить регулярные аварии в зимний период.

Ранее депутаты выступили с инициативой вернуть ЖКХ под государственный контроль. Поводом для столь радикального предложения послужило очередное повышение тарифов с 1 июля 2025 года, которое в среднем составило почти 12%.