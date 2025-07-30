Годовалый ребенок в Индии загрыз кобру во время схватки

Малыш принял змею за игрушку

30 июля 2025, 12:43, ИА Амител

Змея / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amiс.ru

В индийском штате Бихар произошел необычный случай: малыш не только выжил после укуса ядовитой змеи, но и сам загрыз 70-сантиметровую кобру, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hindustan Times.

По словам родственников, ребенок схватил рептилию, приняв ее за игрушку, и вцепился в нее зубами. Бабушка мальчика заметила это слишком поздно — когда подбежала, кобра уже успела укусить малыша, но и сама погибла. Ребенок потерял сознание, и его срочно доставили в больницу.

«Мальчик находится под наблюдением, но признаков отравления змеиным ядом у него нет», — сообщил суперинтендант госпиталя Беттия Девикант Мишра.

Эксперты предполагают, что участившиеся случаи появления змей в жилых домах связаны с сильными дождями, которые вынуждают пресмыкающихся искать укрытие.

Ранее сообщалось, что на жителей Алтайского края стали чаще нападать змеи.