Годовалый ребенок в Индии загрыз кобру во время схватки

Малыш принял змею за игрушку

30 июля 2025, 12:43, ИА Амител

Змея / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amiс.ru
В индийском штате Бихар произошел необычный случай: малыш не только выжил после укуса ядовитой змеи, но и сам загрыз 70-сантиметровую кобру, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hindustan Times.

По словам родственников, ребенок схватил рептилию, приняв ее за игрушку, и вцепился в нее зубами. Бабушка мальчика заметила это слишком поздно — когда подбежала, кобра уже успела укусить малыша, но и сама погибла. Ребенок потерял сознание, и его срочно доставили в больницу.

«Мальчик находится под наблюдением, но признаков отравления змеиным ядом у него нет», — сообщил суперинтендант госпиталя Беттия Девикант Мишра.

Эксперты предполагают, что участившиеся случаи появления змей в жилых домах связаны с сильными дождями, которые вынуждают пресмыкающихся искать укрытие. 

Ранее сообщалось, что на жителей Алтайского края стали чаще нападать змеи. 

Гость
Гость

12:50:53 30-07-2025

Не верю.

  -8

Гость
Гость

13:22:20 30-07-2025

Гость (12:50:53 30-07-2025) Не верю.... Это Индия... Выживают как могут

  -5

Musik
Musik

14:21:45 30-07-2025

Гость (13:22:20 30-07-2025) Это Индия... Выживают как могут... прям с 45 зубами сразу рождаются

  -4

Гость
Гость

13:30:03 30-07-2025

Это был потомок Рики Тики Тави забратый из джунглей в бедную индийскую семью и воспитанный Маугли.

  7

Sic semper tyrannis
Sic semper tyrannis

13:32:21 30-07-2025

Теперь он Кобрамэн! Его суперсилы: ядовитый укус и гипноз противника. Слабости: при звуках флейты теряет волю.

  -2

Musik
Musik

14:50:44 30-07-2025

Sic semper tyrannis (13:32:21 30-07-2025) Теперь он Кобрамэн! Его суперсилы: ядовитый укус и гипноз пр... такое уже было - смотрите фильм Танцор Диско

  -12

Пузырек
Пузырек

22:40:02 30-07-2025

Musik (14:50:44 30-07-2025) такое уже было - смотрите фильм Танцор Диско... Если посмотреть все фильмы Индии за 60-90-еЮ там все намного серьезнее. Там и Гита рестлера кулаком останавливает, и миллиардные состояния достаются хрен знает кому

  -8

Гость
Гость

14:00:00 30-07-2025

А в один годик уже зубки есть? У меня небыло

  -6

гость
гость

00:41:32 31-07-2025

Гость (14:00:00 30-07-2025) А в один годик уже зубки есть? У меня небыло... В годик есть минимум 4 зуба И больше. У моих детей в 6 мес. начинали резаться зубки.

  -7

Гость
Гость

17:22:44 30-07-2025

Маугли. Мы с тобой одной крови.

  -12

Гость
Гость

18:45:00 30-07-2025

Говорят, что кобры не всегда пускают яд. Пожалела ребенка, а ребенок взял, и загрыз)

  -10

