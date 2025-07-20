Горячую и холодную воду на сутки отключат в центре Барнаула

Ограничения затронут 15 тысяч жителей

20 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В центре Барнаула на сутки отключат горячую и холодную воду. Это связано с запуском нового водовода на участке по пр. Социалистическому от ул. Молодежной до пр. Социалистического, 109, сообщили в мэрии.

При этом переврезка пройдет совместно с испытаниями теплосетей, в ходе которых 7 июля отключили горячую воду потребителям ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Тем самым ограничение продлится с 09:00 21 июля до 09:00 22 июля и затронет 15 тысяч жителей. Под отключение попадут следующие адреса:

Многоквартирные дома

пр. Социалистический, 105, 109, 112, 115, 117, 118, 119, 124, 126а, 126б, 128, 128а;

ул. Молодежная, 28, 30, 34, 36;

ул. Деповская, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

ул. Союза Республик, 44, 46;

пр. Ленина, 63, 63а, 73, 79, 83;

ул. Брестская, 11;

пр. Красноармейский, 118;

пр. Строителей, 23а к. 1, 23а к. 2.

Соцобъекты

ул. Деповская, 13а (краевая стоматологическая поликлиника), 17 (детская городская больница № 1);

пр. Социалистический, 113, 124а, 128б (детские сады), 126 (АлтГПУ);

пр. Строителей, 23а (детская поликлиника).

Административные здания

ул. Молодежная, 26;

пр. Социалистический, 103, 116, 116г, 117а, 119а, 124.

Бойлерные

ул. Молодежная, 30, 32;

пр. Социалистический, 107, 112, 114, 118, 119, 124, 124б, 128;

ул. Деповская, 3, 9, 10, 11, 12, 17а, 18;

ул. Союза Республик, 44, 46;

ул. Брестская, 11;

пр. Строителей, 23а;

пр. Ленина, 67, 69.

Жителей просят запастись водой. Гендиректор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго отметил, выполнить работы постараются быстрее графика.