Центральная часть Барнаула останется без холодной и горячей воды с 21 по 22 июля. Адреса

Ограничения коснутся 15 тысяч жителей города

18 июля 2025, 15:22, ИА Амител

С 21 по 22 июля в центральной части Барнаула отключат холодную и горячую воду. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения связаны с запуском нового водовода на участке по проспекту Социалистическому (от улицы Молодежной до проспекта Социалистического, 109). Как сообщил генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго, модернизацию сети проводят по улице Профинтерна, проспектам Строителей и Социалистическому, а также по улице Молодежной.

"Проводится работа по замене устаревшего трубопровода на новый. Закладывается труба диаметром до 350 мм, по Социалистическому проспекту идет новая полиэтиленовая труба диаметром 315 мм. В нее в понедельник будут врезать потребителей по проспекту Социалистическому. Под отключение водоснабжения попадут 39 многоквартирных домов, три детских сада, три медицинских учреждения и другие объекты. Просим жителей запастись холодной водой для хозяйственно-бытовых нужд. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить работы быстрее графика", – пояснил Полюго.

Фото: barnaul.org

Переврезка водовода пройдет совместно с гидравлическими испытаниями теплосетей, в ходе которых 7 июля отключили горячую воду потребителям ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (серый и желтый контуры на интерактивной карте). Поэтому холодного и горячего водоснабжения с 09:00 21 июля до 09:00 22 июля не будет по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома

пр. Социалистический, 105, 109, 112, 115, 117, 118, 119, 124, 126а,126б, 128, 128а;

ул. Молодежная, 28, 30, 34, 36;

ул. Деповская, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

ул. Союза Республик, 44, 46;

пр. Ленина, 63, 63а, 73, 79, 83;

ул. Брестская, 11;

пр. Красноармейский, 118;

пр. Строителей, 23а к. 1, 23а к. 2.

Социальные объекты

ул. Деповская, 13а (краевая стоматологическая поликлиника), 17 (детская городская больница № 1);

пр. Социалистический, 113, 124а, 128б (детские сады), 126 (АлтГПУ);

пр. Строителей, 23а (детская поликлиника).

Административные здания

ул. Молодежная, 26;

пр. Социалистический, 103, 116, 116г, 117а, 119а, 124.

Бойлерные

ул. Молодежная, 30, 32;

пр. Социалистический, 107, 112, 114, 118, 119, 124, 124б, 128;

ул. Деповская, 3, 9, 10, 11, 12, 17а, 18;

ул. Союза Республик, 44, 46;

ул. Брестская, 11;

пр. Строителей, 23а;

пр. Ленина, 67, 69.

Фото: barnaul.org

В администрации города также отметили, что в ходе реконструкции водовода изношенные металлические трубы меняют на современные конструкции большего размера. Благодаря этому его пропускная способность станет выше. Кроме того, водоснабжение в центральной части города станет более качественным и надежным.

Проект реконструкции представляет собой обновление нескольких участков водопроводной сети. Их общая протяженность составляет 985,6 метра. Модернизацией занимается компания ООО "СМК "ВиКС".

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 500-101, 202-200.