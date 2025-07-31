Горячую воду отключили в части домов Индустриального района Барнаула

Вернуть ресурс планируют уже вечером 31 июля

31 июля 2025, 17:21, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Подачу горячей воды приостановили по 21 адресам в Индустриальном районе. Как сообщает СГК, ограничение связано с увеличением объёма работ по замене подогревателей сетевой воды на трубопроводе диаметром 300 мм на улице Энтузиастов, 32.

Подача горячей воды до 20:00 31 июля приостановлена в следующие дома:

ул. Солнечная Поляна: 35г, 37, 39, 41, 43,45, 49, 49а, 51, 53, 55;

ул. Энтузиастов: 28б, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40.

Запланированные работы позволят энергетикам обеспечить и повысить надёжность указанной сети, которая транспортирует горячую воду в дома более семи тысяч жителей Барнаула.