Госбанк значительно увеличил выдачу ипотечных кредитов в Сибири в июне

По данным аналитиков, средний чек ипотечного кредита за полугодие вырос на 13%

09 июля 2025, 19:00, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В июне 2025 года объем ипотечных кредитов, выданных в Сибири, значительно возрос. "Прибавка" прошлого месяца к позапрошлому составила 33%. С января по июнь общая сумма ипотечных выдач в Сибирском федеральном округе достигла 20,8 миллиарда рублей, сообщили в ВТБ.

Лидерами по объему ипотеки стали Новосибирская область (5,8 млрд рублей), Красноярский край (4,5 млрд рублей) и Иркутская область (2,7 млрд рублей). Средний размер кредита за первое полугодие составил 4,6 миллиона рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В целом по России в июне банки выдали гражданам примерно 309 миллиардов рублей на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Это на 8% больше, чем в мае 2025 года, но на 60% меньше, чем в июне 2024-го.

В первом полугодии 2025 года общий объем ипотечных кредитов, выданных по всей России, составил около 1,5 триллиона рублей, что на 47% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ключевым фактором на рынке по-прежнему остается господдержка. Согласно оценкам экспертов, ее доля в общей сумме выдач составила 78%. Основным драйвером рынка продолжает быть семейная ипотека, которая в первом полугодии составила 69% всех ипотечных сделок.

"Государственная поддержка ипотеки остается ключевым топливом для рынка. Мы видим, что текущая ситуация требует от заемщиков особенно взвешенного подхода к решению о покупке жилья", – прокомментировал советник заместителя президента – председателя правления ВТБ Алексей Охорзин.