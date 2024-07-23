Госдума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота

Документ должен обеспечить правовые гарантии сохранения единственного жилья для должника и членов его семьи, обремененного ипотекой

23 июля 2024, 22:41, ИА Амител

Ключи в двери / Фото: pxhere.com

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой. Как сообщает РИА Новости, в рамках дела о банкротстве можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором.

Документ должен обеспечить правовые гарантии сохранения единственного жилья для должника и членов его семьи, обремененного ипотекой, при личном банкротстве. Закон предоставляет право утвердить отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не может быть обращено на единственное жилье, обремененное ипотекой, и на земельный участок, на котором оно расположено.

Вместе с тем согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов.