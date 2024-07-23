Госдума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота
Документ должен обеспечить правовые гарантии сохранения единственного жилья для должника и членов его семьи, обремененного ипотекой
23 июля 2024, 22:41, ИА Амител
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой. Как сообщает РИА Новости, в рамках дела о банкротстве можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором.
Документ должен обеспечить правовые гарантии сохранения единственного жилья для должника и членов его семьи, обремененного ипотекой, при личном банкротстве. Закон предоставляет право утвердить отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не может быть обращено на единственное жилье, обремененное ипотекой, и на земельный участок, на котором оно расположено.
Вместе с тем согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов.
10:09:57 24-07-2024
Вместе с тем... Ничего не понятно
10:49:00 24-07-2024
Как в 90-е, задолжал всем, а крыши распедаливают кому он будет платить
10:56:44 24-07-2024
Если человека признают банкротом как он собирается выплачивать ипотеку- в общем куча вопросов.
11:40:05 24-07-2024
Гость (10:56:44 24-07-2024) Если человека признают банкротом как он собирается выплачив... никак - банк заберет по достиж возраста млад. ребенка 18 лет
13:22:09 24-07-2024
Гость (11:40:05 24-07-2024) никак - банк заберет по достиж возраста млад. ребенка 18 ле... хм.. а если еще нет детей... можно тещей отплатиться?
13:24:40 24-07-2024
Гость (11:40:05 24-07-2024) никак - банк заберет по достиж возраста млад. ребенка 18 ле... нового родят, все дела!
10:59:04 24-07-2024
а если оно не в ипотеке, но единственное, то как?
11:40:27 24-07-2024
гость (10:59:04 24-07-2024) а если оно не в ипотеке, но единственное, то как?... заберут