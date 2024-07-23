НОВОСТИОбщество

Госдума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота

Документ должен обеспечить правовые гарантии сохранения единственного жилья для должника и членов его семьи, обремененного ипотекой

23 июля 2024, 22:41, ИА Амител

Ключи в двери / Фото: pxhere.com
Ключи в двери / Фото: pxhere.com

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой. Как сообщает РИА Новости, в рамках дела о банкротстве можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором.

Документ должен обеспечить правовые гарантии сохранения единственного жилья для должника и членов его семьи, обремененного ипотекой, при личном банкротстве. Закон предоставляет право утвердить отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не может быть обращено на единственное жилье, обремененное ипотекой, и на земельный участок, на котором оно расположено.

Вместе с тем согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов.

Экономика долги ипотека

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:09:57 24-07-2024

Вместе с тем... Ничего не понятно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пахом

10:49:00 24-07-2024

Как в 90-е, задолжал всем, а крыши распедаливают кому он будет платить

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:44 24-07-2024

Если человека признают банкротом как он собирается выплачивать ипотеку- в общем куча вопросов.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:05 24-07-2024

Гость (10:56:44 24-07-2024) Если человека признают банкротом как он собирается выплачив... никак - банк заберет по достиж возраста млад. ребенка 18 лет

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:09 24-07-2024

Гость (11:40:05 24-07-2024) никак - банк заберет по достиж возраста млад. ребенка 18 ле... хм.. а если еще нет детей... можно тещей отплатиться?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:40 24-07-2024

Гость (11:40:05 24-07-2024) никак - банк заберет по достиж возраста млад. ребенка 18 ле... нового родят, все дела!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:59:04 24-07-2024

а если оно не в ипотеке, но единственное, то как?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:27 24-07-2024

гость (10:59:04 24-07-2024) а если оно не в ипотеке, но единственное, то как?... заберут

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров