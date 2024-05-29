Гости "Пятерочки" могут приобрести стильные итальянские полотенца по цене от 1 рубля

Или со скидкой от 70%

29 мая 2024, 14:14, ИА Амител erid: LjN8KA4Cx

Ванная комната. Полотенца / Фото: "Пятерочка"

В торговой сети "Пятерочка" летняя акция: собери комплект стильных полотенец Cassera Casa*. С 28 мая по 26 августа 2024 года их можно купить по цене от одного рубля, если накопить электронные наклейки с картой программы лояльности X5 Club*.

Итальянское качество

Коллекция Cassera Casa включает 10 полотенец и два коврика для ванной, доступные в трех цветах и разных размерах. Натуральные материалы и тщательная проработка деталей делают эти изделия идеальными для использования в ванной, кухне или во время занятий спортом. Благодаря отличной впитываемости и быстрому высыханию они станут незаменимыми помощниками.

Условия акции

Чтобы приобрести полотенце популярного бренда за один рубль, используйте карту программы лояльности Х5 Клуба при покупках и собирайте электронные наклейки. За каждые потраченные 200 рублей начисляют одну наклейку. Также их можно получить за покупку товаров-партнеров, участвующих в акции. Они отмечены специальными стопперами на полках магазинов.

После накопления 40 наклеек откроется доступ для покупки коврика для ванной или полотенца от известного итальянского бренда со скидкой от 70 % (в зависимости от типа товара), а при накоплении 80 наклеек – по цене от одного рубля. Кроме того, можно приобрести этот товар по стандартной цене от 599 до 1499 рублей.

Баланс наклеек можно смотреть в напечатанном чеке, а также в личном кабинете или мобильном приложении "Пятерочки".

*Cassera Casa ("Кассера Каса"); X5 Club ("Икс5 Клаб").

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте style .5 ka . ru .

ООО "Агроторг"

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