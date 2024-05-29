Гости "Пятерочки" могут приобрести стильные итальянские полотенца по цене от 1 рубля
Или со скидкой от 70%
29 мая 2024, 14:14, ИА Амител erid: LjN8KA4Cx
В торговой сети "Пятерочка" летняя акция: собери комплект стильных полотенец Cassera Casa*. С 28 мая по 26 августа 2024 года их можно купить по цене от одного рубля, если накопить электронные наклейки с картой программы лояльности X5 Club*.
Итальянское качество
Коллекция Cassera Casa включает 10 полотенец и два коврика для ванной, доступные в трех цветах и разных размерах. Натуральные материалы и тщательная проработка деталей делают эти изделия идеальными для использования в ванной, кухне или во время занятий спортом. Благодаря отличной впитываемости и быстрому высыханию они станут незаменимыми помощниками.
Условия акции
Чтобы приобрести полотенце популярного бренда за один рубль, используйте карту программы лояльности Х5 Клуба при покупках и собирайте электронные наклейки. За каждые потраченные 200 рублей начисляют одну наклейку. Также их можно получить за покупку товаров-партнеров, участвующих в акции. Они отмечены специальными стопперами на полках магазинов.
После накопления 40 наклеек откроется доступ для покупки коврика для ванной или полотенца от известного итальянского бренда со скидкой от 70 % (в зависимости от типа товара), а при накоплении 80 наклеек – по цене от одного рубля. Кроме того, можно приобрести этот товар по стандартной цене от 599 до 1499 рублей.
Баланс наклеек можно смотреть в напечатанном чеке, а также в личном кабинете или мобильном приложении "Пятерочки".
*Cassera Casa ("Кассера Каса"); X5 Club ("Икс5 Клаб").
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте style.5ka.ru.
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14:18:36 29-05-2024
хоспидя че только не придумают кому это надо то
15:00:05 29-05-2024
80 наклеек по 200 рублей это 16 тысяч рублей, за это могут дать полотенце за 600 рублей
15:17:51 29-05-2024
маркетологи хитрые. народ туповат - выручка есть
18:36:13 29-05-2024
Ну, если всё равно собирались что-то покупать, то почему нет?
11:22:08 30-05-2024
Светлана (18:36:13 29-05-2024) Ну, если всё равно собирались что-то покупать, то почему нет... Я собирался потратить в Пятерочке 8 тысяч, но чтобы получить полотенце потратил 16. Очень удобно И Пятерочка довольна
01:58:40 31-05-2024
Гость (11:22:08 30-05-2024) Я собирался потратить в Пятерочке 8 тысяч, но чтобы получить... Ну, если вы такой тупой, то это и ваша печалька🤔
10:44:32 30-05-2024
Карта лояльности есть у меня от этого магазина. За 2 года на ней накопилось уже 3 рубля. Покупки делаю в Пятерочке практически ежедневно. Баллы ни разу не тратил. Вот как накоплю 10 рублей (думаю лет через 5) тогда потрачу.
02:00:42 31-05-2024
Гость (10:44:32 30-05-2024) Карта лояльности есть у меня от этого магазина. За 2 года на... Странно, у меня баллы копятся. Я, правда их не считаю и карту не всегда ношу, а списывают только при его наличии. Так вот иногда специально беру её и что-то там списывается. Но здесь не об этом.
23:37:32 30-05-2024
Там италией и не пахнет,голимый китай но дураков везде много,которые ведутся на этот бреб.Можно делать покупки в других магах,гораздо дешевле,и сэкономить не на одно полотенце
01:57:29 31-05-2024
Гость (15:00:05 29-05-2024) 80 наклеек по 200 рублей это 16 тысяч рублей, за это могут д... Внимательно прочитайте текст. Вы покупаете товар, который вы купили бы и без наклеек, например мясо и хлеб. Заплатили 200 р и вам дали наклейку. Вы можете её не брать. Я хожу в пятёрку часто, так как она рядом с домом и некоторые товары там брать выгодно. Почему бы не брать эти наклейки и получить потом полотенце? Таким, как вы, везде мерещится подвох🤣