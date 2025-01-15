Гостиница "Турист" радует гостей обновленными номерами и скидками на размещение

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15 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFFvKP5a

Гостиница "Турист" / Фото: Марина Кайзер

Гостиница "Турист" – комфортное место для отдыха, подходящее как для семейного отпуска, так и для деловых поездок. Удобное расположение в центре Барнаула и обновленные номера создают отличные условия для проживания.

Номера, где все продумано до мелочей

В "Туристе" 42 номера различных категорий, большинство из которых полностью обновили в прошлом году. Дизайн интерьера выполнили в светлых натуральных оттенках, которые способствуют расслаблению и уюту. Минималистичный стиль исключает лишние детали и визуальный шум, чтобы ничто не отвлекало от отдыха.

В каждом номере есть:

удобная мебель;

кабельное телевидение;

телефон;

кондиционер;

Wi-Fi*;

мини-кухня с посудой и техникой;

ванная комната с предметами личной гигиены.

Номера в гостинице "Турист" / Фото: Марина Кайзер

Для деловых встреч и мероприятий

В гостинице есть современный оборудованный конференц-зал, рассчитанный на 50 человек, а также уютная переговорная комната для 10-12 участников. Помещения подходят для проведения мероприятий, деловых переговоров или тренингов.

Конференц-зал в гостинице "Турист" / Фото: Марина Кайзер

Приятные бонусы

Гостиница удачно расположена в центре города, поэтому кафе, рестораны, офисы, банки и торговые центры – все рядом.

"Турист" – это не только удобно, но и красиво. Гостиница занимает верхние этажи здания, что позволяет любоваться городом через панорамные окна.

Также для гостей предусмотрена бесплатная парковка. Семьям с детьми предоставляют кроватки, стульчики для кормления и детские стульчики по запросу.

Узнать подробнее и забронировать номер можно по телефонам 8 (3852) 222-788, 8 (962) 799-8050 или на сайте.

Гостиница "Турист"

Адрес: Барнаул, пр. Красноармейский, 72

Тел.: 8 (3852) 222-788; +7(962)-799-8050

Сайт

*Wi-Fi ("Вай-Фай")

ЗАО "Гостиница "Турист"

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