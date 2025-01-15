Гостиница "Турист" радует гостей обновленными номерами и скидками на размещение
До 31 января 2025 года по промокоду "Зима" действует скидка 5% при бронировании номеров категории "Люкс" и "Студия"
15 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFFvKP5a
Гостиница "Турист" – комфортное место для отдыха, подходящее как для семейного отпуска, так и для деловых поездок. Удобное расположение в центре Барнаула и обновленные номера создают отличные условия для проживания.
Номера, где все продумано до мелочей
В "Туристе" 42 номера различных категорий, большинство из которых полностью обновили в прошлом году. Дизайн интерьера выполнили в светлых натуральных оттенках, которые способствуют расслаблению и уюту. Минималистичный стиль исключает лишние детали и визуальный шум, чтобы ничто не отвлекало от отдыха.
В каждом номере есть:
- удобная мебель;
- кабельное телевидение;
- телефон;
- кондиционер;
- Wi-Fi*;
- мини-кухня с посудой и техникой;
- ванная комната с предметами личной гигиены.
Для деловых встреч и мероприятий
В гостинице есть современный оборудованный конференц-зал, рассчитанный на 50 человек, а также уютная переговорная комната для 10-12 участников. Помещения подходят для проведения мероприятий, деловых переговоров или тренингов.
Приятные бонусы
Гостиница удачно расположена в центре города, поэтому кафе, рестораны, офисы, банки и торговые центры – все рядом.
"Турист" – это не только удобно, но и красиво. Гостиница занимает верхние этажи здания, что позволяет любоваться городом через панорамные окна.
Также для гостей предусмотрена бесплатная парковка. Семьям с детьми предоставляют кроватки, стульчики для кормления и детские стульчики по запросу.
Узнать подробнее и забронировать номер можно по телефонам 8 (3852) 222-788, 8 (962) 799-8050 или на сайте.
Гостиница "Турист"
Адрес: Барнаул, пр. Красноармейский, 72
Тел.: 8 (3852) 222-788; +7(962)-799-8050
Сайт
*Wi-Fi ("Вай-Фай")
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