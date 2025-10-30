Государственный регулятор цен на продукты может появиться в России
Создать такое ведомство призвал депутат Сергей Миронов
30 октября 2025, 15:25, ИА Амител
В России обсуждается возможность создания отдельной структуры для контроля над стоимостью продовольственных товаров. С подобным предложением выступил депутат Государственной Думы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
«Необходимо бороться со спекуляцией, то есть с необоснованным повышением цен на продукты. Для управления требуется единая организация с широким спектром полномочий, своего рода новый Госкомцен», – заявил Миронов в интервью агентству ТАСС.
В дополнение к этому он призвал к усилению поддержки отечественных сельскохозяйственных производителей и установлению лимита на величину торговых надбавок.
В то же время население России было предупреждено о предстоящем значительном увеличении цен на большинство товаров уже в следующем году. Это связано с тем, что с 1 января 2026 года основная ставка НДС будет повышена до 22%.
Ранее сообщалось о том, что в стране подорожал главный новогодний салат. Теперь цена на продукты для сельди под шубой обойдутся на 15% дороже.
15:47:32 30-10-2025
По таким ценам пусть Регулятор сам кормит население. Вводит талоны. Выдаёт продукты. Остальные работают по рыночным ценам.
15:59:23 30-10-2025
Дефицит не за горами?
15:59:49 30-10-2025
требуется единая организация с широким спектром полномочий, своего рода новый Госкомцен --- Тогда ФАС разогнать нафиг, ведь это его функции
16:20:54 30-10-2025
Чё то где то это уже было...а?
16:52:01 30-10-2025
Атомная гонка вооружений и регулирование цен на продукты. Как будто вернулся в шестидесятые
19:45:41 30-10-2025
верю-будет хуже..лучше нет...