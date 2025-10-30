Государственный регулятор цен на продукты может появиться в России

Создать такое ведомство призвал депутат Сергей Миронов

30 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

В России обсуждается возможность создания отдельной структуры для контроля над стоимостью продовольственных товаров. С подобным предложением выступил депутат Государственной Думы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

«Необходимо бороться со спекуляцией, то есть с необоснованным повышением цен на продукты. Для управления требуется единая организация с широким спектром полномочий, своего рода новый Госкомцен», – заявил Миронов в интервью агентству ТАСС.

В дополнение к этому он призвал к усилению поддержки отечественных сельскохозяйственных производителей и установлению лимита на величину торговых надбавок.

В то же время население России было предупреждено о предстоящем значительном увеличении цен на большинство товаров уже в следующем году. Это связано с тем, что с 1 января 2026 года основная ставка НДС будет повышена до 22%.

Ранее сообщалось о том, что в стране подорожал главный новогодний салат. Теперь цена на продукты для сельди под шубой обойдутся на 15% дороже.