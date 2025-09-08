Грибники нашли алтарь из черепов животных в Новосибирской области. Фото

Черепа были расставленные на пнях на опушке леса

08 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Грибники из Новосибирской области наткнулись в Кудряшовском бору на странную и пугающую находку – черепа животных, расставленные на спиленных пнях. Об этом сообщает Telegram-канал "Прецедент Новосибирск".

По словам местных жителей, "алтарь" они обнаружили в минувшие выходные во время похода за грибами. На каждом пне было разное количество черепов. На одном – один, на другом – два, на следующем – три.

«Мы часто ходим в Кудряшовский бор за грибами и хорошо знаем этот лес. Но в этот раз забрели особенно далеко. Увиденное нас ужаснуло», – рассказала "Прецеденту" грибница Светлана.

Жители предполагают, что кто-то проводит здесь сатанинские обряды (движение признано экстремистским и запрещено в России). Испуганные грибники покинули поляну и теперь обсуждают в соцсетях, кто мог устроить такую зловещую картину. Официальных комментариев пока нет.

