Жителей региона просят укрыться в безопасных местах, в столице региона приостановили работу аэропорта

11 ноября 2025, 07:34, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ночью 11 ноября по Саратовской области ударили беспилотники ВСУ. Серия мощных взрывов прогремела над столицей региона и городом Энгельсом. Атаку отражают системы ПВО. Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, над областью раздалось около семи громких хлопков. Очевидцы утверждают, что видели вспышки на юго-западе Саратова и слышали звуки мотора в небе. По предварительным данным, некоторые беспилотники летят со стороны Волги. Из уличных динамиков звучат сирены, жителей региона просят отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

В результате атаки повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают экстренные службы, написал губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По данным Росавиации, в аэропорту Саратова ввели план "Ковер". Чтобы обеспечить безопасность полетов, воздушная гавань временно не принимает и не выпускает пассажирские лайнеры.

Напомним, регион также подвергся атаке БПЛА ночью 3 ноября. Жители Саратова и Энгельса сообщали о работе сирен тревоги и сил ПВО. Звуки пролета БПЛА и хлопки слышали в Балаковском и Калининском районах области. В столице региона приостанавливали работу аэропорта.