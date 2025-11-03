Местный аэропорт временно не выпускает и не принимает самолеты

03 ноября 2025

Ночью 3 ноября беспилотники ВСУ ударили по Саратовской области. Со слов жителей Саратова и Энгельса, в городах работают сирены тревоги и силы ПВО. Об этом сообщает Shot.

Как отметили очевидцы, мощные взрывы начали раздаваться около 01:00 по местному времени. Звуки пролета БПЛА и хлопки также услышали жители Балаковского и Калининского районов области.

По предварительным данным, сбито уже несколько воздушных целей. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

По данным Росавиации, в аэропорту Саратова ввели план "Ковер". Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.