Серия взрывов. Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область ночью 3 ноября
Местный аэропорт временно не выпускает и не принимает самолеты
03 ноября 2025, 08:40, ИА Амител
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Ночью 3 ноября беспилотники ВСУ ударили по Саратовской области. Со слов жителей Саратова и Энгельса, в городах работают сирены тревоги и силы ПВО. Об этом сообщает Shot.
Как отметили очевидцы, мощные взрывы начали раздаваться около 01:00 по местному времени. Звуки пролета БПЛА и хлопки также услышали жители Балаковского и Калининского районов области.
По предварительным данным, сбито уже несколько воздушных целей. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
По данным Росавиации, в аэропорту Саратова ввели план "Ковер". Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.
09:00:14 03-11-2025
Кто д знал, что стабильность будет вот такой
09:41:17 03-11-2025
Слава Богу. что дроны пока не бомбят Алтайский край.
11:07:11 03-11-2025
Возмутительно конечно.Город под атакой,а подавляющее большинство жителей не в курсе вообще.Сирены слышно хреново.Не везде они включаются.СМС не приходят.Я лично из СМИ узнал об атаке.Из радара когда утром в интерент залез.Укрытия не оборудованы,ничего не подготовлено,а этого будет все больше теперь.Всё что они могут сказать-это отойти от окон.Вся забота так сказать.Дроны подпускаются к городам.Пассивная защита (сетки,бронепластины и т д) на здания не устанавливается.Это что такое?Сирены почти не слышно.В мотосезон зато когда отбросы по ночам развлекаются вой от гоночных мотоциклов по улицам города слышно в радиусе километров.Громче сирен гражданской обороны.
12:35:23 03-11-2025
из саратова (11:07:11 03-11-2025) Возмутительно конечно.Город под атакой,а подавляющее большин... Вот я бы из Саратова так и писал бы про приключения. На Барнаульском сайте. В поисках сочувствия. Ага.
11:12:39 03-11-2025
Саратов большой и атаки бывают в основном на Заводской район на НПЗ.Большая часть населения не в курсе даже.смс нет,сирены не всегда и не везде включают.плохо все организовано.