Вредоносная программа рассылает спам-сообщения всем контактам и группам

08 октября 2025, 09:25, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

В мессенджере WhatsApp* распространяется новая вредоносная программа. Под видом чеков и медицинских документов она попадает на компьютеры и рассылает спам-сообщения во все чаты. Об этом сообщает Trend Micro со ссылкой на аналитиков.

Как отметили специалисты, вирус попадает к пользователю под видом правдоподобных фишинговых сообщений. Как правило, пользователь получает ZIP-файл, в котором якобы есть чеки или медицинские документы. Обычно такие документы нужно открывать на компьютере.

Однако вредоносное ПО не похищает данные. После открытия зараженного документа оно рассылает ZIP-файлы всем контактам и группам. Это расценивается мессенджером как массовый спам и ведет к блокировке аккаунта.

Пользователям рекомендуют не открывать подозрительные файлы и архивы, даже если они пришли от знакомых людей.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России