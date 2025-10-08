НОВОСТИОбщество

Грозит блокировкой аккаунта. Новый опасный вирус распространяется через WhatsApp*

Вредоносная программа рассылает спам-сообщения всем контактам и группам

08 октября 2025, 09:25, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
В мессенджере WhatsApp* распространяется новая вредоносная программа. Под видом чеков и медицинских документов она попадает на компьютеры и рассылает спам-сообщения во все чаты. Об этом сообщает Trend Micro со ссылкой на аналитиков.

Как отметили специалисты, вирус попадает к пользователю под видом правдоподобных фишинговых сообщений. Как правило, пользователь получает ZIP-файл, в котором якобы есть чеки или медицинские документы. Обычно такие документы нужно открывать на компьютере. 

Однако вредоносное ПО не похищает данные. После открытия зараженного документа оно рассылает ZIP-файлы всем контактам и группам. Это расценивается мессенджером как массовый спам и ведет к блокировке аккаунта. 

Пользователям рекомендуют не открывать подозрительные файлы и архивы, даже если они пришли от знакомых людей.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Комментарии 12

Гость
Гость

09:37:39 08-10-2025

Максоделы запустили?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:03 08-10-2025

Гость (09:37:39 08-10-2025) Максоделы запустили?... По поручение однопартийцев?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий.

10:13:30 08-10-2025

Гость (09:37:39 08-10-2025) Максоделы запустили?... ну это вряд ли, кишка тонка. Они более способны воду отключить за отказ в установке поделки.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:08 08-10-2025

Если вы не ходили в клинику, какие медицинские документы и кто может прислать?) И неужели еще остались мамонты, открывающие непонятные файлы непонятно от кого.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:44 08-10-2025

Скачал себе Макс писать не кому т.к ни у кого его нет и мне не кто не пишет. Гармония в жизни наступила можно сказать

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:16 08-10-2025

Гость (10:26:44 08-10-2025) Скачал себе Макс писать не кому т.к ни у кого его нет и мне ... Да вы чо! Нам сказали, что 40 миллионов поклонников уже

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:34 08-10-2025

Гость (10:26:44 08-10-2025) Скачал себе Макс писать не кому т.к ни у кого его нет и мне ... Аналогично, и я его в итоге поэтому и удалил через неделю.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:37 08-10-2025

Да да я так и понял пора переходить в MAX, там такой дичи точно не будет

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:26 08-10-2025

"...Об этом сообщает Trend Micro со ссылкой на аналитиков..."

Хотел почитать подробнее, но ссылка не открывается.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:52 08-10-2025

Новость для доверчивых.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:06 09-10-2025

В школе обязали и родителей и детей переходить на Макс, альтернативы никакой, сказали, ваше право не ставить, но инфу вы по другому не получите. Так не должно быть. Не у всех есть тех возможность проставить Макс.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:27 09-10-2025

Гость (15:55:06 09-10-2025) В школе обязали и родителей и детей переходить на Макс, альт... Монах Опять нам навязывают услуг как и с прививкой,это не законно

  2 Нравится
Ответить
