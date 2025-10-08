Грозит блокировкой аккаунта. Новый опасный вирус распространяется через WhatsApp*
Вредоносная программа рассылает спам-сообщения всем контактам и группам
08 октября 2025, 09:25, ИА Амител
В мессенджере WhatsApp* распространяется новая вредоносная программа. Под видом чеков и медицинских документов она попадает на компьютеры и рассылает спам-сообщения во все чаты. Об этом сообщает Trend Micro со ссылкой на аналитиков.
Как отметили специалисты, вирус попадает к пользователю под видом правдоподобных фишинговых сообщений. Как правило, пользователь получает ZIP-файл, в котором якобы есть чеки или медицинские документы. Обычно такие документы нужно открывать на компьютере.
Однако вредоносное ПО не похищает данные. После открытия зараженного документа оно рассылает ZIP-файлы всем контактам и группам. Это расценивается мессенджером как массовый спам и ведет к блокировке аккаунта.
Пользователям рекомендуют не открывать подозрительные файлы и архивы, даже если они пришли от знакомых людей.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
09:37:39 08-10-2025
Максоделы запустили?
10:11:03 08-10-2025
Гость (09:37:39 08-10-2025) Максоделы запустили?... По поручение однопартийцев?
10:13:30 08-10-2025
Гость (09:37:39 08-10-2025) Максоделы запустили?... ну это вряд ли, кишка тонка. Они более способны воду отключить за отказ в установке поделки.
09:54:08 08-10-2025
Если вы не ходили в клинику, какие медицинские документы и кто может прислать?) И неужели еще остались мамонты, открывающие непонятные файлы непонятно от кого.
10:26:44 08-10-2025
Скачал себе Макс писать не кому т.к ни у кого его нет и мне не кто не пишет. Гармония в жизни наступила можно сказать
11:12:16 08-10-2025
Гость (10:26:44 08-10-2025) Скачал себе Макс писать не кому т.к ни у кого его нет и мне ... Да вы чо! Нам сказали, что 40 миллионов поклонников уже
11:28:34 08-10-2025
Гость (10:26:44 08-10-2025) Скачал себе Макс писать не кому т.к ни у кого его нет и мне ... Аналогично, и я его в итоге поэтому и удалил через неделю.
10:39:37 08-10-2025
Да да я так и понял пора переходить в MAX, там такой дичи точно не будет
11:30:26 08-10-2025
"...Об этом сообщает Trend Micro со ссылкой на аналитиков..."
Хотел почитать подробнее, но ссылка не открывается.
13:04:52 08-10-2025
Новость для доверчивых.
15:55:06 09-10-2025
В школе обязали и родителей и детей переходить на Макс, альтернативы никакой, сказали, ваше право не ставить, но инфу вы по другому не получите. Так не должно быть. Не у всех есть тех возможность проставить Макс.
20:14:27 09-10-2025
Гость (15:55:06 09-10-2025) В школе обязали и родителей и детей переходить на Макс, альт... Монах Опять нам навязывают услуг как и с прививкой,это не законно